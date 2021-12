Caída de reservas en oro provoca que BCRA sea TT

En 2 años de gobiernos el kirchnerismo aumentó la deuda pública en US$ 63.881 millones. US$ 40.215 millones el tesoro y el equivalente a US$ 23.666 millones el BCRA vía LELIQs y PASES NETOS. En 2 años de gobiernos el kirchnerismo aumentó la deuda pública en US$ 63.881 millones. US$ 40.215 millones el tesoro y el equivalente a US$ 23.666 millones el BCRA vía LELIQs y PASES NETOS.