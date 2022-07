"Cada semana es más difícil porque se van cerrando salidas"

“El gobierno está convencido que el gasto público empuja y mejora la economía, y eso no es verdad excepto en circunstancia muy particulares, pero no en el caso argentino porque si el Estado decide gastar en X, primero tiene que quietar X a los que estábamos trabajando y ganábamos X si no alcanza tiene que emitir X o endeudarse. ¿tiene sentido ese gasto X? ahí es donde debemos tener cuidado y pensar en reducción, la gente cuando le dicen ajuste cree que la van a echar o reducir el salario y no es así”, analizó la economista.

Y sobre el ajuste, abundó: “Ojo que nos inventamos gastos que no sé si son razonables, por ejemplo, el censo: hace no muchos años el Censo lo hacían empleados públicos, ¿para qué hubo que generar tanta cantidad de personas capacitadas para eso y pagarles?”

Salario Básico Universal

En los últimos meses, dirigentes sociales y políticos vinculados al kirchnerismo impulsaron la creación de un Salario Básico Universal para paliar los efectos de la inflación. Pero el Gobierno nacional no termina de aceptar la idea, sobre esto Diana Mondino dio su visión: “El Salario Universal creo que es un Caballo de Troya. Están todos enojados porque el concepto es absurdo en un país que tiene desempleo, pero a lo mejor es la forma de sustituir y eliminar los planes sociales, tal vez eso tienen en la cabeza los que lo están proponiendo”.

“Está planteado de una forma tal, según trascendidos periodísticos, sería un monto relacionado al salario mínimo, con lo cual no tendrías incentivo a trabajar o a trabajar en negro”, cuestionó.

Baja de la inflación

Sobre el problema inflacionario, Mondino recordó las experiencias a nivel mundial y recordó que “bajar la inflación en países ordenadísimos lleva años. En Israel, para bajar la inflación a cero estuvieron 10 años”.

Y para el caso de nuestro país, propuso: “Argentina debe bajar gastos y liberar producción”.

Por último, sobre la semana que comienza y la conducta de los mercados, explicó: “cada semana es más difícil que la anterior, porque te van cerrando distintas puertas de salida. Con lo cual la presión nunca se reduce y dependerá de lo que se diga en estas reuniones y cuál es el gasto que se corta primero. Lo deben tener definido pero no sabemos cuáles ”.

