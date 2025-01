Bitcoin: Rebota a US$94.500 y las altcoins quedan a mitad de camino

Históricamente, estas liquidaciones han introducido una oferta adicional que impacta los precios del activo digital. Históricamente, estas liquidaciones han introducido una oferta adicional que impacta los precios del activo digital.

Además, esta posibilidad contrasta con la propuesta de una reserva estratégica de Bitcoin defendida por sectores afines al expresidente Donald Trump, generando incertidumbre adicional entre los inversores.

MicroStrategy refuerza su posición en Bitcoin

En un contexto de volatilidad, MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, continuó aumentando su exposición a Bitcoin. Durante la segunda semana de enero, la compañía adquirió 2.530 BTC por un valor de US$ 243 millones, alcanzando un total de 450.000 BTC en su portafolio.

Esta nueva compra se realizó a un precio promedio de US$ 95.972, elevando el costo promedio de adquisición general a US$ 62.691.

El mercado de altcoins sufre más

El desempeño de Bitcoin continúa marcando el ritmo en el mercado de criptomonedas. Entre los principales activos, Ether, la segunda criptomoneda más relevante, cayó un 3,32% y se ubica en US$ 3.130. Por su parte, XRP registró una suba del 1,61%, situándose en US$ 2,54.

En tanto, otras altcoins como Solana, Polygon y Cardano sufrieron bajas del 3,5%, 2,1% y 3,1%, respectivamente. Entre los tokens meme, Dogecoin mantuvo estabilidad en su cotización, destacándose en un mercado predominantemente a la baja.

