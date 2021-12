Bitcoin es superior al dólar por este simple motivo

image.png

La declaración de Ricardo Salinas Pliego nace como una profundización de un mensaje que expresó el día anterior en un video navideño, donde dice que

el dinero fíat es papel falso de mentiras el dinero fíat es papel falso de mentiras

y llama a su casi millón de seguidores a alejarse de las monedas nacionales e invertir en bitcoin para liberarse de los gobiernos, los bancos centrales y la inflación.

Háganme caso, todavía están a tiempo, defiendan su libertad y sean inteligentes Háganme caso, todavía están a tiempo, defiendan su libertad y sean inteligentes

puso en otro tuit en el que compartió una imagen que dice

no trabajes duro, trabaja siendo inteligente; el dinero no se gana sudando, se gana pensando no trabajes duro, trabaja siendo inteligente; el dinero no se gana sudando, se gana pensando

El apoyo a las criptomonedas se ha popularizado entre otras figuras públicas, principalmente durante el último año frente a la creciente inflación americana, así como también por intentar liberarse del control centralizado. El inversionista multimillonario Ray Dalio expresó este mes:

la gente piensa que la inversión más segura es el efectivo –en dólares–, pero no miran el rendimiento ajustado a la inflación la gente piensa que la inversión más segura es el efectivo –en dólares–, pero no miran el rendimiento ajustado a la inflación

Esto mismo señaló hace un año Lunaticoin, un colaborador de Estudio Bitcoin, un espacio de enseñanza sobre la criptomoneda.

Podemos observar como el poder de compra del dólar baja cada vez más con el paso del tiempo, mientras que, con el Bitcoin, ocurre todo lo contrario