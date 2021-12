Hoy la red [Bitcoin] está más descentralizada que nunca y el precio ha subido un 50% Hoy la red [Bitcoin] está más descentralizada que nunca y el precio ha subido un 50%

dijo el analista Willy Woo.

Meta (Diem)

El proyecto de la stablecoin Libra -ahora Diem- de Facebook se anunció en 2019 a bombo y platillo y con una lista de socios de primera fila, pero el proyecto se retrasó continuamente y se redujo su alcance. Hoy en día, no se oye hablar demasiado de Diem, excepto quizás en lo que respecta a las salidas, por ejemplo, Dante Disparte se fue a Circle, mientras que más recientemente, David Marcus, jefe de las actividades de criptomonedas, dijo que dejaría la compañía a finales de año.

Facebook, rebautizada como Meta, ha sido objeto de críticas por parte de los legisladores estadounidenses por la "influencia" que ejerce sobre las redes sociales en general, y su proyecto de stablecoin, que en su día estaba programado para debutar a principios de 2021, puede haber sido un daño colateral. En cualquier caso, no hay mucha claridad. Como comentó The New York Times,

la criptomoneda Libra fue finalmente rebautizada como Diem, mientras que los esfuerzos de la compañía en una cartera de criptomonedas se llamaron Novi" El batiburrillo de nombres a menudo ha sido confuso, incluso para los conocedores de la empresa."

Banco Central de Nigeria

En febrero, el Banco Central de Nigeria ordenó a todos sus bancos locales que cerraran las cuentas de los clientes que utilizaran las criptomonedas. El gobernador del CBN dijo que la mayoría de las cuentas de criptomonedas se utilizaban para financiar actividades "ilegítimas", como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Se espera que Nigeria lance pronto una moneda digital de Banco Central, al igual que China, por lo que tal vez el CBN estaba siguiendo el libro de jugadas de China de eliminar todas las operaciones de criptografía de la competencia en previsión de su lanzamiento de CBDC. Si es así, su esfuerzo fracasó estrepitosamente.

No sólo sobrevivieron las criptomonedas, sino que en agosto Nigeria tenía el segundo mercado más grande del mundo para el comercio de Bitcoin entre pares.

Virgil Griffth

Hubo un tiempo en que Virgil Griffith era una especie de causa célebre en el mundo de las criptomonedas. El ex desarrollador de Ethereum y ciudadano estadounidense viajó a Corea del Norte a principios de 2019 para asistir a una conferencia sobre criptomonedas. En noviembre de ese año, fue arrestado en Los Ángeles por violar la ley de sanciones de Estados Unidos.

No creo que lo que hizo Virgil le diera a DRPK ningún tipo de ayuda real para hacer algo malo. Hizo una presentación basada en información disponible públicamente sobre el software de código abierto

declaró por aquel entonces el cofundador de Ethereum, Vitálik Buterin.

En septiembre de 2021, justo antes de que comenzara su juicio penal, Griffith

se declaró culpable de conspirar para violar la ley estadounidense al viajar a Corea del Norte para dar una presentación sobre cómo usar la tecnología blockchain para lavar dinero y evadir sanciones

informó el Wall Street Journal.

Podría enfrentarse a hasta seis años y medio de prisión como parte del acuerdo de culpabilidad. No está claro qué le llevó a cambiar su declaración.

Iron Finance (TITAN)

Tal vez no sea tan buena idea colateralizar una stablecoin -por ejemplo, IRON- con otra stablecoin en USD Coin -USDC- y un token de gobierno desconocido -TITAN-. En este caso, el resultado fue lo que se describió como

la primera corrida bancaria de criptomonedas a gran escala del mundo

Concretamente, una corrida del protocolo Iron Finance.

El resultado: TITAN se desplomó de un precio de más de 60 dólares a unas milésimas de céntimo en unas pocas horas a finales de junio.

CipherTrace dijo más tarde que el incidente fue el resultado de un fallo de diseño:

Iron.Finance carecía de un mecanismo de estabilización adecuado

Pero mientras tanto, varios inversores se quemaron, entre ellos el propietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, que pidió una regulación para determinar

qué es una stablecoin y qué colateralización es aceptable

Iron Finance -ICE- cotizaba a unos 0,002 dólares el 20 de diciembre.