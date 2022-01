Bill Miller compró su primer Bitcoin allá por 2014 cuando la criptomoneda más famosa cotizaba en torno a los US$ 200 y luego compró "un poco más" cuando llegó a los US$ 500. El inversor no compró durante años hasta que la criptomoneda se desplomó hasta los US$ 30.000 después de alcanzar un precio de US$ 66.000 en abril de 2021, dijo.