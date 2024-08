BCRA: Neutro en el MULC y con US$ 94 millones menos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1829237350536552708&partner=&hide_thread=false El BCRA terminó la rueda de hoy con saldo neutro por su intervención — Gustavo P Quintana (@guspaqui) August 29, 2024

El acumulado del mes se mantiene en US$ 618 millones de compras netas en el mercado — Gustavo P Quintana (@guspaqui) August 29, 2024

Las reservas del BCRA

En cuanto a las reservas internacionales brutas, estas se redujeron en US$ 94 millones, situándose en US$ 27.766 millones. Aunque se esperaba un incremento debido a la compra de US$ 154 millones realizadas en la sesión anterior, desde el BCRA informaron que la merma se debió a la habitual transferencia de divisas que los bancos efectúan a fin de mes para cumplir con la normativa de Posición Global Neta de Moneda Extranjera.