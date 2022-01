Bancos de USA se unen para lanzar su propia criptomoneda

Cabe acotar que los bancos no especificaron si las reservas de USDF estarán respaldadas también por la FDIC. Aseguran que uno de los objetivos que tiene el grupo es incrementar la membresía con más bancos para este año.

Según precisan en el escrito, la intención es ser una alternativa a las criptomonedas estables emitidas por las empresas. En los últimos años, las stablecoins han surgido como una posibilidad para resguardar los ahorros, por ser un tipo de activo digital diseñado para mantener un valor estable en paridad con el dólar u otra moneda fíat, a diferencia de bitcoin y otras criptomonedas.

Al parecer, los bancos quieren una porción de ese mercado, nada despreciable, que alcanza los US$ 171.000 mil millones. Este sector está acaparado, en gran medida, por empresas como Tether -USDT- con una capitalización de US$ 78.000 mil millones, seguida de USDCoin de Circle -USDC- con US$ 44.000 millones, según CoinGecko.

El anuncio de los bancos con sede en Estados Unidos da a entender que algunos entes regulatorios aprueban las monedas estables, incluso cuando otras agencias gubernamentales han señalado que las stablecoins pueden presentar ciertos riesgos.

Una de esas afirmaciones la hizoel presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, en junio del año pasado. Rosengren incluyó a Tether y a otras monedas estables en una lista de

retos para la estabilidad financiera

tal como reportaron desde CriptoNoticias.

En la misma tónica, la Comisión de Bolsa y Valores -SEC- y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, indicaron que ha sido tal el crecimiento de las monedas estables, que las consideran un riesgo sistémico para el dólar y la economía estadounidense.

En contraste, algunos organismos estadounidenses, entre los que se encuentra la FDIC, que respalda la iniciativa de USDF Consortium, han dicho que las criptomonedas estables podrían convertirse en un medio de pago común en el futuro, pero deben ser reguladas para mitigar los riesgos que conllevan.

De acuerdo a la FDIC y otras agencias, pronto podría incrementarse el uso de la criptomoneda estable para pagos tradicionales, tanto a nivel individual como institucional.