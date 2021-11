Alberto Fernández anunció la licitación de la primera etapa

Según fuentes oficiales que replica el portal del noticias El Cronista, "los fondos son un nuevo aporte del Tesoro. Con esta reestructuración presupuestaria, en el Presupuesto 2022 hay previstos otros US$476 millones y con los US$520 millones que tiene la ex Enarsa por el aporte de las grandes fortunas se alcanzan los US$1579 millones, suficientes para la primera etapa de obras",

El esquema de financiamiento se volcará a la primera etapa del proyecto: Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires), un caño entre las localidades bonaerenses de Mercedes y Cardales, la ampliación del Gasoducto Nueba II (Ordoqui), la construcción de los tramos finales en AMBA Sur y Norte, la reversión del Gasoducto Norte en sus etapas I y II, y la ampliación del Gasoducto Centro Oeste para conectar los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), los tramos finales hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la reversión del Gasoducto Norte, la ampliación del Neuba II y del Centro Oeste.

Por otro lado, Darío Martínez transmitió al Presidente la necesidad de avanzar en el esquema de desarrollo de la segunda etapa del proyecto, que permitirá el aumento de la capacidad total de transporte en 44 millones de metros cúbicos por día y abastecer así integralmente la demanda interna con gas argentino y potenciar la capacidad exportadora del país, con ahorros anuales totales de hasta US$ 2.690 millones en materia de divisas y 1.946 millones en costo fiscal.

La segunda etapa contempla la construcción del tramo Salliqueló y San Jerónimo, la culminación de la reversión del Gasoducto Norte, la ampliación de la capacidad de transporte del GNEA, la conexión GNEA a San Jerónimo y Loops, y aumento de Compresión en Aldea Brasilera (Gasoducto Entrerriano).

El punto final de una propuesta inicial de aportes privados concluyó, por ahora, con la decisión ofcial de avanzar en el tema con fondos que alcanzarán para la primera etapa. Alberto Fernández tenía en claro que el mecanismo sería el de obra pública a costear prioritariamente con fondos presupuestarios varios. La duda es como se pagarán las segunde parte de una obra necesaria y no menor.

Diálogo provincial

De esta manera se entiende el diálogo que mantuvieron el presidente de YPF, Pablo González, y Sergio Affronti, CEO de la compañía, con Marcelo Rucci y Guillermo Pereyra representantes del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Al margen de las felicitaciones del caso (Rucci ganó las elecciones del Sindicato por más del 86% de los votos) hablaron sobre los planes de inversión de la compañía que le permitieron obtener un crecimiento de la producción del 17% a partir de los incentivos del Plan GasAR.

La producción de gas alcanzó los 39 millones de metros cúbicos día y en el no convencional mostró un crecimiento del 130% en cuatro meses, un registro sin antecedentes en la historia de YPF.

Pero la cosa no quedó en saludos ni en medir resultados sobre de un producto en particular. Salió el avance del proyecto de construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una obra necesaria para sacar el fluido desde Vaca Muerta que tiene mucho pero, no por donde salir.

El proyecto no es nuevo años pasados se hablaba en el sector privado avanzar en una obra de ese tipo, TGN y TGS habían dibujado el trazado lo cual muestra que la obra vale la pena.