ADRs y Bonos, con performance variada en un mercado en caída

Los ADRs y Bonos argentinos tuvieron en el día de hoy una performance variada en el mercado, a pesar de que en Wall Street se vivió una tercer jornada de resultados negativos, particularidad que no se sucedía desde mayo de este año, debido al temor que despierta la posible acción de los gobiernos en el mundo para contener la creciente curva de contagios impulsada por la nueva variante Ómicron. Por otro lado, la caída no solamente fue impulsada ante una nueva posible ola de restricciones por motivo de la pandemia, sino también por el anuncio del senador demócrata Joe Manchin, que se decidió no acompañar el proyecto de 2 billones de dólares destinados a infraestructura de Joe Biden, piedra fundamental de su plan económico.