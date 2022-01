Acuerdo con el FMI: "Es el Plan Pegatina, inicia el chamuyo"

Carlos Melconian Carlos Melconian puso sus reparos al acuerdo con el FMI: “Se juntaron el hambre y las ganas de comer”.

En esa línea, argumentó su ironía en términos económicos: “Vas a seguir en el mismo escenario en el cual estás. Esto viene lanzado, con emisión monetaria, reservas negativas, sin ajuste en las tarifas. Aunque no me pidas reforma estructural, aunque no me pidas nuevas relaciones laborales. Es insólito esto, no me pidas bajar el gasto real. Uno tiene que poner cara de boludo y escuchar esto ”.