Tranqui ZiZu, Sonia Souid se carga al hombre Nike

El caso

En entrevistas publicadas por L'Equipe y BFM-TV , la agente de jugadores Sonia Souid informó que, entre 2013 y 2017, ella recibió una serie de llamadas, mensajes e invitaciones a cenas tan urgentes como tendenciosas de parte de Noël Le Graet: acoso.

“Me dijo cara a cara, en su departamento, muy claro, que si quería que me ayudara, tenía que ir a la cacerola”, cuenta ella, cuando quiso hablar con él, relatando una cita en la que ella pretendía obtener promoción para el fútbol femenino.

Refiriéndose a sus pasadas interacciones profesionales, la agente explicó que tuvo la sensación “de que cada vez, lo único que le interesa, y me disculpo por hablar vulgarmente, son mis dos pechos y mi culo”.

La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, felicitó en Twitter a "Sonia Souid por el coraje del testimonio".

Es el primer relato directo de una mujer que se desempeña en el deporte profesional, 4 meses después de una investigación de la revista So Foot que informaba sobre comportamientos inapropiados del mismo dirigente pero sin identificar a las víctimas, incluido el envío de mensajes de texto de contenido sexual, que él negó porque "no sé escribir mensajes de texto".

https://twitter.com/KMbappe/status/1612192341812445191 Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

La acusación

Souid recordó invitaciones a cenar, así como mensajes de voz a altas horas de la noche diciéndole que viniera a compartir una botella de champán con él.

Ella explicó que se había contactado con él en 2013: Souid fue quien llevó a Helena Costa y Corinne Diacre al club Clermont.

En una reunión en el departamento de Le Graët y a la que se suponía que asistiría Brigitte Henriques, entonces directora del fútbol femenino francés, encontró 2 copas de champán llenas y que Henriques estaba ausente.

Ella dice que no tocó las copas y le dijo al presidente de la FFF que tenía que irse con su prometido: Le Graët la dejó ir pero seguiría invitándola a cenar después. Souid tenía 28 años, Le Graët 72 en ese momento.

“[Sobre si alguna vez él hizo alguna proposición concreta] Cuando estuve en su casa, me dejó claro que quería que terminara en su cama. Es bastante sutil, excepto por ese mensaje de voz [pidiendo unirse a él después de su 3ra. botella de champán]”.

Ella dijo que Le Graët le enviaba mensajes regularmente entre 2014 y 2017, pero que no aceptó sus invitaciones: “Una vez él me dejó claro que para que mis ideas se hicieran realidad, tenía que acostarme con él… Fue un shock” pero en ese entonces, como una joven agente de jugadores, tenía que “ser educada con una persona que me estaba humillando”.

Las afirmaciones de Le Graët sobre no saber cómo enviar un mensaje de texto, en la otra investigación, fue lo que la empujó a hablar: “Él no tiene miedo de nada ni de nadie. Se cree intocable. Probablemente lo sea."

El testimonio de Souid ha sido aplaudido por la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, quien mantiene una guerra con el presidente de la FFF por una auditoría en la contabilidad de la entidad deportiva, que ella promete difundir "muy pronto".

Quién es ella

Sonia Souid tiene y alguna vez fue Miss Auvergne 2003 pero su padre es preparador físico de futbolistas, su hermano juega al fútbol y su hermana practica equitación. En cambio su madre es profesora de Matemáticas.

Sonia ingresó a la práctica del volleyball (20 horas por semana además del programa escolar) antes de convertirse en jugadora profesional en el club Riom 3 y luego en el VBC Riom 2.

Ella no prosperó en su estudio de Medicina y terminó en el negocio de la venta de bienes raíces de lujo antes de comenzar como agente deportiva, con licencia profesional desde mayo de 2010: la única mujer de los 18 ganadores seleccionados entre 400 candidatos.

A finales de 2010 se fue a Qatar con su padre, preparador deportivo en el centro Aspetar, de Doha, ultramoderna clínica de medicina deportiva.

Fue agente en Qatar y Emiratos Árabes Unidos y luego ingresó a Essentially, filial del grupo británico CSM Sports & Entertainment, peso pesado del marketing deportivo y líder en rugby (Sebastian Coe es su CEO).

En enero 2012, ella trabajó en el traspaso pionero de un jugador del Golfo Pérsico, Hamdan Al Kamali, a un club de la UEFA.

En julio 2013, ella provocó el primer traspaso pagado de una futbolista en el mercado de Francia.

En 2014, ella llevó a Corinne Deacon al Clermont Foot de la Ligue 2.

https://twitter.com/BFMTV/status/1612567434065596432 "Mon président me voit comme deux seins et un cul"



L'agente de sportifs Sonia Souid dénonce sur BFMTV des comportements déplacés de Noël Le Graët pic.twitter.com/gj3QZRFRd8 — BFMTV (@BFMTV) January 9, 2023

Depredador

Lo que se ha revelado es que el jefe de la FFF tiene antecedentes de acoso por denuncia de "varias mujeres" que habían "denunciado (...) la actitud de Noël Le Graët hacia ellas".

Esto fue confirmado a la Agence France-Presse por una fuente familiarizada con el asunto.

Según France Inter, un exejecutivo había "mostrado a los inspectores mensajes de texto y mensajes de WhatsApp" que "no son ilegales pero (...) plantean interrogantes dado el vínculo jerárquico que existía entre ellos".

Amélie Oudéa-Castéra pidió claramente al comité ejecutivo de la FFF que actuara. Los 14 miembros del gobierno del fútbol francés son los únicos autorizados para empujar a Le Graët hacia la calle.

Técnicamente, el poder político no tiene posibilidad de destituir al presidente de la FFF, lo que también provocaría la ira de la FIFA, que prohíbe cualquier intervención estatal.

Uno de los miembros del comité ejecutivo, que pidió el anonimato, estimó, incluso antes del testimonio de Sonia Souid, que la situación del dirigente será insostenible. “Habrá un maremoto terrible, va a tener que irse. La ministro tiene razón, está completamente por encima del suelo”.

