Sebastián Villa y Wanchope Ábila "la pudrieron" en Boca

En los últimos días, se reflotó la posibilidad de que el Xeneize se quedara con el pase de la joya de Colón de Santa Fe, Facundo Farías. En base a ello, Julio César Falcioni -actual entrenador del Sabalero- hizo público su interés por 'Wanchope' para el equipo santafesino, por lo que el Consejo de Fútbol elevó una propuesta a la directiva de Colón, en la que incluyó el pase de Ábila, más una suma de dinero.

A su regreso de DC United -club de la MLS- se sabía que Ábila no tendría oportunidades en este Boca 2022. Su préstamo al club estadounidense, en 2021, dejó muy en claro el enojo del futbolista con la gestión de Juan Román Riquelme.

No era mi intención salir de Boca. Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz, no hay apuro por eso, disparó vehementemente Wanchope Ábila No era mi intención salir de Boca. Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz, no hay apuro por eso, disparó vehementemente Wanchope Ábila

El partido final en España -más precisamente en la ciudad de Madrid y en el estadio Santiago Bernabéu- será recordado de por vida. Fue una cita con la historia entre los dos clubes más grandes de Argentina, y de los más grandes de Latinoamérica.

Dicha final, tuvo una serie de acontecimientos que le dieron mucho más condimento del que ya tenía. La suspensión de Marcelo Gallardo -quien no pudo estar presente en la cancha de Boca ni el banco de suplentes del Bernabéu-, los goles de Lucas Pratto -formado en las inferiores de Boca- y la suspensión del partido de vuelta en el estadio Monumental, entre otras cosas, la cual marcaba que no estábamos preparados como sociedad para semejante partido, y por eso, lo tuvimos que mudar a Europa.

Pero Boca, a su manera, trató de llevar su desconsuelo con la cabeza fría y el corazón caliente, llevándolo al punto de arrebatarle -al River de Gallardo- un torneo local en la última jornada, gracias a la figura de Carlos Tévez.

Pasarán los años y los hinchas de River seguirán jorobando a los de Boca diciéndoles: "moriste en Madrid". Del otro lado, el grito será: "te fuiste a la B", porque así es nuestro folklore y nuestro fútbol.

Por otra parte, a Agustín Rossi, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Agustín Almendra, Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ramón Ábila -más que nada-, no les habrán gustado las declaraciones de Sebastián Villa. Los siete futbolistas estuvieron presentes en la caída ante River en Madrid, y además, integran el plantel actual de Primera.

El colombiano Villa respondió preguntas express con el youtuber Ezzequiel, en una entrevista que consiste en responder la mayor cantidad de preguntas en 90 segundos.

La entrevista se venía llevando con total normalidad, hasta que el entrevistador lanzó: "¿Qué les faltó (a Boca) para ganar en Madrid?", a lo que Sebastián Villa respondió: "Actitud".

Tal declaración retumbó en los pasillos y oficinas de La Boca. A pesar de tratarse de un juego rápido de preguntas y respuestas, lo de Villa se da en un contexto totalmente diferente, porque:

Reabre una herida que tardará en cicatrizar, y El colombiano ya había generado el enojo de Juan Román Riquelme y los hinchas cuando se escapó a su país el año pasado.

Luego, a Sebastián Villa le consultaron si alguna vez sintió que le faltó el respeto al club, en donde su respuesta fue un rápido y seguro "no".

Inmediatamente después de la anterior respuesta, al futbolista le preguntaron "¿del 1 al 10, cómo quedó tu relación con Riquelme?" Su respuesta fue un tajante: "5". Extraño, ya que Juan Román Riquelme dijo que Villa era el mejor jugador de la Argentina, además de respaldarlo públicamente varias veces (aún cuando avaló la suspensión que le aplicó el club a su regreso de Colombia) y que le abrió las puertas para que volviera a jugar luego de semejante escándalo.

Las declaraciones de Sebastián Villa lo vuelven a poner en boca de todos. El trago de la final de Madrid es difícil de digerir, y hablar de "falta de actitud" no ayuda en nada al bienestar del plantel, que es muy diferente del que perdió dicha final con River.

Puertas adentro, se acabó la paciencia con el colombiano que -tras el desplante en 2021- volvió a generar enojo en todo Boca Juniors.

Es revolver mierda, no tiene sentido. ¿Por qué no lo mandan a callar?, habrían dicho algunos jugadores de Boca, según Olé Es revolver mierda, no tiene sentido. ¿Por qué no lo mandan a callar?, habrían dicho algunos jugadores de Boca, según Olé

Por su parte, el futbolista se defiende:

"No me refería a mis compañeros, hablaba de mí. Te voy a aclarar el tema porque hacer un mundo en donde no lo hay. Fue algo personal, unas preguntas que fueron muy rápidas, colaborándole a un chico que trabaja de eso. Fue una opinión personal. Soy un tipo que no soy de hablar de los compañeros, siempre he sido un muy respetuoso, creo que se malinterpretaron las cosas y se hace un mundo en donde no lo hay. Es un poquito triste eso, pero bueno, toca ahora hacer las cosas bien como las haciendo", contó en Equipo F, junto a Sebastián 'Pollo' Vignolo.