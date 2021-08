Los Romero vs. San Lorenzo: Herencia Lammens / Tinelli

El presidente y el manager nos convocaron a una reunión para explicarnos que la institución está muy mal económicamente al punto de verse en la imposibilidad de cumplir lo pactado en el contrato de trabajo vigente entre las partes, con relación al pago de nuestros salarios en el futuro. El presidente y el manager nos convocaron a una reunión para explicarnos que la institución está muy mal económicamente al punto de verse en la imposibilidad de cumplir lo pactado en el contrato de trabajo vigente entre las partes, con relación al pago de nuestros salarios en el futuro.

Además, dieron a conocer un dato para nada menor: San Lorenzo les debe cinco meses de sueldo. “De hecho, a fines del corriente mes de agosto los actuales dirigentes completarán 5 meses de salarios adeudados a cada uno de nosotros”, expresaron.

Firmes en su convicción, los paraguayos de 29 años ratificaron la versión planteada:

Dejamos en claro una vez más: nosotros no pedimos salir del club, por el contrario, fuimos invitados a buscar uno nuevo porque el nuestro ya no puede cumplir con el contrato.

Por último, apuntaron fuertemente contra Mauro Cetto (mánager del club).

Miente alevosamente, no sabemos con qué oscuras intenciones.

El presidente de San Lorenzo -en actual licencia- heredó un club ya desgastado por la gestión de Matías Lammens(actual ministro de Turismo y Deportes) pero en la que el mismo Tinelli era no sólo vicepresidente sino personaje clave.

Es necesario recordar que San Lorenzo tiene plazo para pagarle a Palestino de Chile una participación por transferencia del pase de Paul Díaz, y si no lo hace en tiempo y forma será sancionado con la imposibilidad de comprar/vender jugadores.

A esto se suman las salidas de Ignacio Piatti y Fabricio Coloccini, quienes se marcharon revelando las internas del vestuario.

Fabricio Coloccini apuntó:

Me enteré por redes sociales que no voy a seguir. No estoy en un lugar dirigencial para poder decir qué es lo que se debe modificar, pero si estando desde adentro sé qué es lo hay que hacer, pero no me corresponde. Para eso están los dirigentes, los que van y vienen, pero ellos toman las decisiones. Es difícil la situación, no nos gusta para nada.

En enero 2021, Ignacio Piatti no se guardó nada:

Estos dos (por los Romero) echaron dos técnicos. Les dieron la llave del club, si Marcelo (Tinelli) desde arriba lo maneja así, no podemos hacer nada. Estábamos solo nosotros los jugadores y Mariano.

No estoy más en San Lorenzo, no rescindí contrato, me echaron. Estuve seis años en la MLS y me fueron a buscar siempre. Llegué con el proyecto de de quedarme en el club y retirarme ahí, tenía contrato hasta el 2022. El 20 de diciembre llamaron a mi representante diciendo que no me podían pagar y el 23 enviaron la carta documento diciendo que desde el 1 de enero no pertenecía más al club.

Siempre me llamaba Tinelli para volver, él no me llamó para echarme, para arreglar, ni nada. No se manejó como se tendría que haber manejado.

En el mediodía de hoy (25/08) Néstor Ortigoza -capitán de San Lorenzo- ofrecería una conferencia de prensa que al final se canceló, y Horacio Arreceygor (presidente provisorio del club) será el único que mantenga contacto con los medios.