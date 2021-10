Los hinchas volvieron a las canchas y también la violencia

“No podía ser mejor en todo sentido. Volver a jugar con nuestro público, volver a jugar un clásico con nuestra gente después de un año y medio. Y disfrutarlo como lo disfrutamos ” , expresó el “ Muñeco ” Gallardo luego del 2 a 1 ante el “ Xeneize”.

A la semana tuvo revancha Sebastián Battaglia, DT de Boca, que superó a Lanús (4-2) en La Bombonera y declaró: “Ganar es lo mínimo que podemos hacer por aquellos que nos hacen el aguante siempre y agradecer que nos apoyaron todo el partido como nos tienen acostumbrados”.

BOCAVSLANUSFECHA15LIGAPROFESIONAL2021.jpg Los hinchas regresaron a los estadios por la baja de casos de Covid-19, pero solamente siete equipos festejaron ante su gente en un total de 26 partidos. (Foto: Noticias Argentinas)

Sin embargo, la felicidad de los dos entrenadores no se derramó en el resto, con un total de 7 triunfos locales, 10 éxitos visitantes y nueve igualdades.

Cabe recordar que este fin de semana, los clubes de Primera División acataron las medidas impuestas por el Gobierno Nacional durante la disputa de la décimo quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2021 tras el escándalo de la semana pasada en el Superclásico que se disputó en el estadio Monumental en el que no se respeto el aforo del 50 por ciento en medio de la pandemia del coronavirus. Si bien falta para la finalización de la jornada, varios clubes cumplieron con la medida del Gobierno en cuanto a la capacidad.

bombonerarespetoaforofoto1jpg.jpg Los hinchas regresaron a los estadios por la baja de casos de Covid-19, pero solamente siete equipos festejaron ante su gente en un total de 26 partidos. (Foto: Noticias Argentinas)

bombonerarespetoaforoportadajpg.jpg Los hinchas regresaron a los estadios por la baja de casos de Covid-19, pero solamente siete equipos festejaron ante su gente en un total de 26 partidos. (Foto: Noticias Argentinas)

Newell's, que jugó el viernes pasado, es uno de los equipos de la fecha que será investigado, ya que las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa lucieron casi repletas. No obstante, el secretario del club, Federico Rapani, sostuvo que se cumplió con el aforo del 50%, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

"De acuerdo a los cálculos preliminares de nuestro control interno y de la gestión de ubicaciones a través de renovación de plateas y acreditaciones a populares, Newell's cumplió el cupo y la gente pudo ver el partido en orden y con la distancia propia de un futbolístico" , En declaraciones que reprodujo un cable de la agencia estatal de noticias Télam. En tanto, el vocal Gustavo Beretta manifestó que “se vendió estrictamente lo autorizado. Las plateas estaban al 50. Incluso hubo que cambiar de lugar a abonados”.

Por otro lado, en los partidos de este último sábado 09/10 no pareció haber inconvenientes mayores en cuanto a la capacidad. A través de un comunicado, Unión le agradeció a socios y socias “por el comportamiento ejemplar demostrado en el partido de ayer y comunica que, la primera experiencia respetando la disposición del Gobierno Nacional del 50% de aforo en el estadio, ha sido exitoso.

Luego, al partido entre Banfield y River, disputado en el estadio Florencio Sola, asistieron alrededor de 15 mil socios, cumpliendo así la normativa. En la zona de plateas se respetó el distanciamiento, mientras que a las cabeceras populares se las vio bastante más “engordadas” de público, inclusive con la presencia de la barra local, que según las autoridades ingresaron “supuestamente” como socios, según dio a conocer el portal Doble Amarilla.

federicogirottibanfieldvsriverfoto1jpg.jpg Los hinchas regresaron a los estadios por la baja de casos de Covid-19, pero solamente siete equipos festejaron ante su gente en un total de 26 partidos. (Foto: Noticias Argentinas)

La dirigencia de Banfield habilitó este último sábado 09/10 la reformada tribuna cabecera norte Osvaldo Fani, que antes se asignaba para el público visitante y que ahora luce sin alambrado, pero con la presencia de personal de seguridad privada para evitar la invasión del campo de juego.

Durante este encuentro en el que el “Millonario” se impuso por 0-1 frente al “Taladro” y con el resultado ya en contra cada vez que un jugador de River se acercaba a la platea Eliseo Mouriño recibió por parte de los simpatizantes de Banfield desde insultos hasta escupitajos y en el caso de Federico Girotti un vaso con líquido le pasó cerca de la cabeza cuando estaba tirado en el suelo, según doble Amarilla.

federicogirottibanfieldvsriverfoto2jpg.jpg Los hinchas regresaron a los estadios por la baja de casos de Covid-19, pero solamente siete equipos festejaron ante su gente en un total de 26 partidos. (Foto: Noticias Argentinas)

Por esto mismo, Banfield dio a conocer en la tarde del último domingo 10/10 que sancionará a los socios que este último sábado 09/10 agredieron con escupitajos, pese al cuidado sanitario que se debe mantener por la pandemia del Covid-19.

A tal efecto, las autoridades banfileñas emitieron un comunicado dirigido a sus asociados, a la prensa y “a la comunidad del fútbol argentino en general” a través de sus redes de comunicación oficial.

federicogirottibanfieldvsriverfoto3jpg.jpg Los hinchas regresaron a los estadios por la baja de casos de Covid-19, pero solamente siete equipos festejaron ante su gente en un total de 26 partidos. (Foto: Noticias Argentinas)

“El Club Banfield, luego de los lamentables y aislados hechos ocurridos en la Tribuna Eliseo Mouriño en el día de ayer, ha decidido tomar las medidas disciplinarias pertinentes -de acuerdo a lo que marca nuestro Estatuto- con esos socios que han tenido un comportamiento inadecuado ”, se indicó en el encabezamiento del aviso.

“Banfield fue pionero en sacar el alambrado de ese sector (recientemente, también lo ha removido en otra tribuna) -la cabecera 'Osvaldo Fani'-, habiéndose registrado un comportamiento excelente e impecable de los simpatizantes en todos los partidos disputados, desde septiembre de 2019 a la fecha”, prosiguió.

Destacó, más adelante, que la entidad “fue felicitada por los organismos de seguridad por la organización del encuentro, ya que los concurrentes han ingresado al estadio (Florencio Sola) en absoluto orden y tranquilidad, cumpliendo a la perfección con los aforos vigentes y protocolos sanitarios”.

federicogirottibanfieldvsriverfoto4jpg.jpg Los hinchas regresaron a los estadios por la baja de casos de Covid-19, pero solamente siete equipos festejaron ante su gente en un total de 26 partidos. (Foto: Noticias Argentinas)

“Un pequeño grupo de asociados no han comprendido la importancia de desterrar conductas inapropiadas (más aún en un contexto de pandemia como el que padecemos desde más de un año y medio), poniendo en riesgo la salud de los protagonistas del espectáculo y manchando la imagen de la Institución a la que pertenecen”, resaltó.

Por eso la dirigencia se comprometió a que “se identificarán a los responsables y se llevarán a cabo los procedimientos disciplinarios pertinentes a la brevedad”.

Además de felicitar “al resto de la familia banfileña por su comportamiento”, los directivos solicitaron “las disculpas al Club Atlético River Plate, a sus dirigentes, cuerpo técnico y jugadores”, por medio del anuncio.

“Vamos a hacer respetar y tomar todas las medidas necesarias para que el Estadio Florencio Sola siga siendo reconocido como un lugar de fiesta deportiva y encuentro en familia para cualquier hincha del fútbol argentino”, concluyó el comunicado.

Por lo tanto, la Bombonera fue el último estadio del último sábado 09/10 en el que se iba a poner la lupa: la masa societaria del club es la mayor y se temía una sobreocupación respecto de lo permitido. Según publicó el sitio Doble Amarilla, se superó por poco el aforo, pero fue mucho menor que en el Monumental de la semana pasada. En líneas generales, si bien las autoridades son cautas porque la fecha todavía no terminó, encontraron respuestas favorables en comparación a lo ocurrido el fin de semana pasado.

Además, AFA lanzó un video este último domingo 10/10 con el lema “Hoy, la pelota está de nuestro” , en el que pide respetar el aforo del 50% permitido. “Cuidemos el 50% de aforo, que es el 100% de oportunidad para que todos podamos jugar” , destacan en el clip. Cabe recordar que, en la reunión del lunes, las autoridades del fútbol argentino se comprometieron a ratificar su compromiso respecto del cumplimiento de la capacidad permitida y también a instar a que los ciudadanos mantengan los cuidados para evitar los contagios de coronavirus.

Carla Vizzotti pidió el último miércoles 06/10 que se corrigieran los errores vistos en el público del público a las canchas y que se respete el aforo del 50 por ciento para “no dar un paso atrás” con las medidas de eventos masivos tras más de 18 meses sin hinchas.

“Queremos dialogar y que corrijan los errores para no tener que dar un paso atrás. Hasta que avance la vacunación, mantendremos el 50 por ciento de aforo, el 1 de noviembre lo evaluaremos nuevamente ” , agregó la funcionaria en Radio La Red.

Las imágenes del fin de semana pasado dejaron dudas sobre el cumplimiento en River Plate, Belgrano de Córdoba, Rosario Central, Vélez, Colón de Santa Fe y San Martín de Tucumán, entre otros.

De hecho, el Ministerio Público Fiscal de CABA allanó en los últimos días a River y Vélez y además imputó a toda la comisión directiva de ambos clubes para investigar lo sucedido.

“Nosotros tuvimos una reunión el lunes con Claudio Tapia y se mostró preocupados y sorprendidos por la cantidad de gente que se vio. Se comprometieron a hablar con los dirigentes para corregirlo ” , detalló Vizzotti.

“Nosotros comprendemos a la gente, sabemos que es importante regresar a la cancha por lo que representa el fútbol en el país y también para reaccionar las economías que recibieron el impacto” , comprendió.

“Como Gobierno nos propusimos avanzar con la vacunación, luego con la recuperación progresiva de actividades cuidadas como fueron la vuelta al fútbol, ​​el aumento del aforo en lugares cerrados y demás” , cerró.

El club de Núñez registró el ingreso de 787 personas de más al estadio Monumental para presenciar el Superclásico ante Boca Juniors y el Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación para determinar las irregularidades en el operativo de acceso.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez , labró un acta al final del partido en la que se dejó constancia de los ingresos al estadio ya partir de la que se abrió un expediente para comprobar si se incumplió el aforo autorizado.

De acuerdo con la capacidad del Monumental, River tenía autorización para albergar hasta 36.000 espectadores, un número excedido según el registro tomado por las autoridades porteñas.

El propio club, en un informe interno que lleva la firma del gerente de Infraestructura, Rodrigo Pecollo , contabilizó que las personas asistentes al Monumental fueron 36.787.

El regreso de los hinchas a las tribunas no respetó ningún ítem que dispuso el protocolo del gobierno argentino. Los controles de seguridad fueron desbordados y los hinchas tuvieron vía libre para ocupar las butacas de los estadios, que no los recibieron hace casi 600 días.

River-Boca fue el centro de la polémica por la cantidad de gente vista en las tribunas del estadio Antonio Vespucio Liberti, normalmente llamado “Monumental” . Si bien es difícil sentenciar el número de hinchas presentes, las imágenes fueron claras y el aforo permitido de 50% se convirtió, fácilmente, en un 80%.

Según contado por fuentes cercanas a Urgente24 el operativo no dio abasto:

“Fue un papelón el operativo, no sólo no daba abasto. Si apurabas un poco al personal de seguridad te dejaban pasar. Es increíble la poca resistencia que tuvieron ” .

El inconveniente surgió con los controles que se ubicaron en los molinetes en los accesos al estadio. Los socios de River ni siquiera tuvieron que mostrar el documento de identidad ni los carnets para ingresar al estadio Monumental.

Muchos socios del club ingresaron con todo el protocolo correspondiente. Sin embargo, ante la masiva cantidad de gente que presentó al Monumental, los chequeos se minimizaron rápidamente: la gran mayoría ingresó únicamente con un control de temperatura, la verificación del DNI en el sistema Tribuna Segura, y el carnet único de la institución apoyado en el molinete, contó Página12.

El caso más preocupante en la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino fue el del Club Atlético Racing Club, cuya “barrabrava” ingresó al estadio pese a que había restricciones explícitas al respecto.

¿Quién controla el cumplimiento del aforo en los estadios? Para el Gobierno no hay dudas de que es tarea de los clubes, que para eso contratan los operativos de seguridad. Por lo tanto, el incumplimiento que ha ocurrido es responsabilidad de los dirigentes de las instituciones deportivas.

¿O el Gobierno nacional debía fiscalizar lo que harían los clubes?

¿Y qué rol le compete al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si en definitiva es autónoma y es su jurisdicción?

La palabra es incapacidad de gestión, compartida.

Y queda en evidencia, además, que lo mismo que sucede con los aforos sucede:

. con la influencia de las "barrabravas" en los clubes y

. con la no prevención de la violencia en general en los estadios, no sólo en disputas entre mafias de la propio club o las conocidas guerras entre mafias de los clubes que juegan un partido, motivo por el cual en el fútbol argentino no se permite que los visitantes ingresen a las tribunas.

Esta situación era previsible pero por motivos electorales, el Gobierno decidió levantar las restricciones, y duda, hasta la semana pasada, en si retroceder o mantener la situación.

En la próxima fecha, que comenzará este viernes (15/10), los equipos que buscarán romper con la estadística serán Godoy Cruz, Rosario Central, Racing, Vélez, Gimnasia y Esgrima La Plata, Colón, Atlético Tucumán y Aldosivi, mientras que Sarmiento , Lanús, Huracán, River y Defensa intentarán repetir con su gente.

bombonerarespetoaforofoto3jpg.jpg Los hinchas regresaron a los estadios por la baja de casos de Covid-19, pero solamente siete equipos festejaron ante su gente en un total de 26 partidos. (Foto: Noticias Argentinas)