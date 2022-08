Lionel Scaloni: "No tiene sentido pensar continuamente en el Mundial"

“Hoy no hay equipo que domine el 70% u 80% del partido. Sí hay que proponen, pero hay momentos en los que hay que atrincherarse, trabajar, sentir que estamos en dificultad y eso es lo que intentamos decirles a los jugadores. Antes, si Argentina jugaba contra una selección más débil y ellos tenían la pelota dos minutos, preocupaba. Hoy no tiene por qué ser así porque todos tienen la capacidad de dominarte. Lo bueno de este equipo es que sabe que en algún momento hay que sufrir”.

Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, con contrincantes definidos y análisis por hacer. Con respecto a esta situación, destacó: “No tiene mucho sentido pensar continuamente en el Mundial porque faltan tantos días y partidos de los jugadores que puede pasar cualquier cosa. Hay que seguir manteniendo la línea, seguir mirando a los que pueden llegar a pelear un lugar. Tenemos los rivales marcados, los estamos analizando, pero tampoco podés estar tres meses mirándolos continuamente porque también juegan partidos más cercanos al Mundial y, capaz, son más importantes que los anteriores”.

Pablo Aimar, entrenador del equipo sub-17 de Argentina, había apuntado que hay familias que pagan la ropa de la selección en 24 cuotas y por eso es “un privilegio muy grande” poderla vestir como jugador. En consonancia, Scaloni (con un aviso incluido a sus futbolistas) cuenta:

“Tuve el partido de mi hijo y, como yo venía del predio, estaba con la ropa de la selección y me fui así a verlo. Me parece algo positivo que ellos la tengan grabada. Es lo que le pedimos: compromiso, sentido de pertenencia y que la selección no es para siempre. Que no se duerman porque atrás vienen continuamente saliendo jugadores”.

La Selección Argentina ostenta 33 partidos sin caídas. Qatar 2022 está cerca. Cualquier cosa puede pasar en un Mundial y Scaloni pidió que un tropiezo no puede tirar a la basura el proceso que se lleva a cabo desde 2018. Lo cierto es que el entrenador tiene todo muy claro y trabajará para que el sueño mayo se concrete a partir de noviembre.