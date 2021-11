La ahijada de Diego Maradona que apuntó contra su entorno

"Sin agenda, sin protocolo, venía a Córdoba y con mi mamá y mi hermana le avisábamos, bajaba y nos atendía, almorzábamos o cenábamos. Siempre fue el mismo, aunque pasaran un año o dos, o la última vez que habían pasado muchos más. Nunca hubo un 'no', jamás. Verlo era como si no hubiese pasado el tiempo", comentó respecto a la relación con Diego. Para Maradona, Córdoba era una provincia especial.

Maradona y Valencia.jpg Juntos, compartieron momentos en la Selección.

Respecto al entorno que rodeó a Diego Maradona en el último tiempo, María Inés aseguró que se pone en los zapatos de Dalma y Gianinna. "Me da bronca, con la personalidad que tenía, cómo no se dio cuenta. Cómo se dejó rodear de esa gente, si no hubiese sido por esa gente hoy estaría acá. Pienso en las chicas, en Dalma y Gianinna, y en su impotencia", comentó.

"Encima soportar un montón de mujeres que por plata salen a decir cosas y él no está más. Mi deseo es que se pueda hacer Justicia, que no quede así. Sé que él va a hacer fuerza desde arriba para que todo salga a la luz", dijo al respecto de las últimas denuncias en contra de su padrino.