Interna: Cristiano Ronaldo se hartó y lo quiere afuera

Anotó 127 goles en 365 partidos. Ganó 6 ligas y una Champions League, como trofeos más destacados.

Como entrenador, su carrera comenzó en la Sub-23 del Manchester United. Pasó por Molde en 2 ocasiones, Cardiff City y llegó al club inglés en diciembre de 2018, reemplazando a José Mourinho.

000_9LH3PB.jpg Ole Gunnar Solskjær. (Foto: AFP).

En sus 3 años con el buzo del Manchester United, Solskjær no cosechó ningún título y recibió todo tipo de cuestionamientos por hinchas y por la prensa inglesa.

Solskjær "chocó la Ferrari" de CR7

No, no, nada pasó con el automóvil de Cristiano Ronaldo, de eso damos fe. La cuestión pasa por la actualidad del Manchester United, quien no viene bien en este temporada 2021/22.

El pasado mercado de pases, los 'Red Devils' de Manchester, incorporaron jugadores de altísimo nivel: Jadon Sancho, Raphael Varane y, ni más ni menos, que Cristiano Ronaldo. Lo que dio una sumatoria de 140 millones de euros invertidos entre estos 3 futbolistas.

Entre sus filas, Ole Gunnar Solskjær ya contaba con jugadores top como: David De Gea, Paul Pogba, Bruno Fernandes y Edinson Cavani, por nombrar algunos. Sin embargo, el entrenador noruego no le está encontrando la vuelta al equipo. Los hinchas (y Cristiano Ronaldo) piden por la destitución de Solskjær.

000_9NY3T4.jpg La relación entre Ole Gunnar Solskjær y Cristiano Ronaldo, en estado crítico. (Foto: AFP).

Pese a haber sido compañeros en el Manchester United entre 2003 y 2007, la relación actualmente pareciera no ser la mejor.

La primera bomba explotó el último fin de semana (16/10), cuando el diario 'The Sun' filtró detalles del cortocircuito que mantuvo CR7 con el director técnico noruego, producto de su suplencia en la igualdad 1 a 1 ante Everton, el pasado 2 de octubre, según contó Infobae.

La interna ya habría comenzado cuando Cristiano Ronaldo fue reemplazado por Ole Gunnar Solskjær, en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League.

La pelea entre CR7 y Ole Gunnar divide el vestuario del Manchester United y, según informó El Chiringuito, Cristiano Ronaldo habría pedido a Zinedine Zidane para que sea el entrenador del Manchester United.

000_15D8U6.jpg Cristiano Ronaldo habría pedido a Zinedine Zidane para el Manchester United. (Foto: AFP).

Los próximos partidos del Manchester United, serán una prueba de fuego para el entrenador de 48 años. Su continuidad no está garantizada si no cosecha buenos resultados.