El representante de Sebastián Villa desmintió su suspensión

“Hasta ahora Sebastián (Villa) no recibió ninguna información oficial por parte de la dirigencia de Boca, veremos qué hacemos cuando llegue, el jugador es profesional. El chico se enteró de la situación informalmente. No tuvimos carta documento. Si sale la carta oficial el jugador no tiene inconvenientes en responder y asumir consecuencias”, declaró el agente en declaraciones que concedió al canal de cable ESPN.