"El presidente de Villa Dalmine es empleado de Chiqui Tapia"

Ahora bien, no son pocos quienes recuerdan que el concejal de Campana por Juntos por el Cambio fue uno de los impulsores de la declaración de emergencia sanitaria en el municipio el 18 de abril de 2019.

“Si bien no todos los bloques acompañaron esta iniciativa, es fundamental que se haya aprobado, ya que es muy importante que los vecinos cuenten con esta herramienta”, enfatizaron en su momento los ediles de Cambiemos, Carlos Cazador; Luis Gómez; Marina Casaretto; Romina Buzzini; Miriam Cazenave; Diego Lis; Christian Amaya; Norma Ibarra; y Alejandro Deppeler.

En este sentido, Cazador aseguró que “esta prórroga permitirá contratar directamente a quienes hoy retiran la basura y la llevan a la disposición final”.

Y cuestionó: “Para no votarlo afirmativamente, algunos bloques opositores tergiversaron el fondo de la cuestión de este proyecto, incluyendo probabilidades de una instalación de un Ceamse en la ciudad, algo que sería imposible de realizar ya que en 2006 los Concejos Deliberantes de Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz aprobaron la ordenanza Nº 4544 que prohíbe la instalación de cualquier centro de disposición final en los tres distritos”.

Entonces, generó suspicacias en la localidad lo que ocurrió el 16 de julio de 2020 por la noche cuando, entre otros puntos del Orden del Día, quedó aprobado en disidencia el proyecto del Ejecutivo que extiende el contrato con el CEAMSE para la disposición final de residuos sólidos urbanos.

Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, en esa sesión, coincidieron en que la vigencia de la relación con el CEAMSE está relacionada con una falta de gestión por parte del Ejecutivo para encontrar una opción más conveniente y económica para la disposición final de residuos, cuyo costo final creció considerablemente luego de que fuera clausurado el predio de Cóncaro hace dos años atrás.

En ese sentido, el concejal Diego Lis (Juntos por el Cambio) explicó que dadas las opciones disponibles evaluadas por el Ejecutivo, la del CEAMSE es la más conveniente. También aclaró que el contrato se puede cancelar en cualquier momento, dando aviso con 60 días de anticipación.

"¿Por qué tanta defensa hacia el CEAMSE, que preside justamente el presidente de AFA?", se preguntan en el ascenso.

Quien directamente fue a los bifes fue el director técnico Ricardo Caruso Lombardi: “El presidente de Villa Dálmine es empleado del Chiqui Tapia”.

Y arremetió: “En un campeonato normal, Barracas Central es un equipo de mitad de tabla. Leandro Rey Hilfer (árbitro) es un tipo sano, que no hace cagadas, pero él sabe que va a dirigir al equipo del presidente. Hay un juez de línea que cada 3 partidos dirige a Barracas Central. El finalista va a ser Barracas Central. Si Ferro va a la final, 90% a favor de Barracas Central, pero no porque es mejor. Si va Quilmes, 50 a 50. Barracas, por equipo, no tiene equipo para estar ahí", al aire de radio online FMQ, de Quilmes.

image.png Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA.

Grave denuncia por supuestos sobornos

Según el portal LV12, ese encuentro entre Villa Dálmine y Barracas Central en el cual El Guapo ganó por 3-1, tiene otro capítulo muy polémico: quedó investigado por un posible soborno, aunque los jugadores desmintieron el hecho. Al respecto, Marcelo Lis, jefe de Prensa, secretario de actas del club y familiar de Diego, habló con dicho medio y aclaró la situación.

“En realidad no se despidió a ningún jugador, el comunicado dice que son jugadores que están a préstamo, que se le terminaron su contrato y algunos pidieron rescindir. Algunos medios tomaron la información y dijeron que se despidió jugadores, pero no fue así”, dijo.

“Con barracas, antes del cotejo, algunos que están en contra con Chiqui Tapia, dijeron que el partido estaba arreglado y fue generando una bola que al momento del partido, con el error que comete el defensor se tome como todo lo que hablaron”.

“No hubo pelea, se decidió posteriormente a ese partido, era que entrenan dos días más y luego licenciarlos. Antes del partido, algunos jugadores fueron apretados y amenazados, y por eso el DT decidió suspender los entrenamientos”, explicó.

El viernes pasado la fiscalía toma lo que dice el ex jugador José Basualdo, porque dijo que fueron para atrás. Allanaron el club y llamaron a declarar a José y dijo que tenía rumores pero que no podría probar nada. La fiscalía pidió las cámaras del estadio y un listado de los jugadores que estaban en el vestuario El viernes pasado la fiscalía toma lo que dice el ex jugador José Basualdo, porque dijo que fueron para atrás. Allanaron el club y llamaron a declarar a José y dijo que tenía rumores pero que no podría probar nada. La fiscalía pidió las cámaras del estadio y un listado de los jugadores que estaban en el vestuario

“Nosotros teníamos previsto que algunos jugadores no iban a seguir en el club. Con todas las suspicacias que se armo, lo decidimos utilizar para que no se generen dudas. Siempre fuimos para adelante y no queda duda de nada”, detalló.