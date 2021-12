"La primera parte de la obra durará unos 20 o 25 días. Y después le vamos a meter pata para que en febrero ya se pueda jugar. La pelota estaría rondando el 15 de ese mes", aseguró el canchero de Boca Juniors, Florentino Verón, en declaraciones a TyC Sports.

Por supuesto, los plazos y las fechas están sujetas a los factores climáticos, lo que puede implicar (o no) un retraso.

image.png Vista panorámica de los trabajos en La Bombonera. (Gentileza: Olé).

La preocupación de los hinchas

¿En cuántos partidos Boca perdería la localía en La Bombonera?

De no mediar nada extraño, el equipo de Sebastián Battaglia no perdería ningún compromiso internacional por Copa Libertadores. Aquel certamen inicia en abril del próximo año.

Por otro lado, es altamente probable que Boca ceda su localía en algunos compromisos por la Liga Profesional de Fútbol, la cual inicia el 6 de febrero.

Luego del papelón que fue el campo de juego ante Newell's, Jorge Bermúdez cruzó a las dirigencias de Daniel Angelici y Mauricio Macri por el mantenimiento del césped xeneize.

"En 20 años no se hizo nada, pero nosotros vamos a solucionar este problema para siempre", pronunció el 'Patrón'.

Marcelo London, hombre fuerte del gobierno angelicista, contestó: "No es que en 20 años no se hizo nada como dijo Bermúdez. Lo que ocurrió fue que lo que se hizo, no dio resultado, pero se trabajó sobre el campo varias veces. La actual dirigencia también hizo algunos arreglos que, a la vista, tampoco funcionaron. Nosotros tenemos entendido que la única solución definitiva es hacer el trabajo que hizo River en el Monumental, pero demanda más de siete meses. Ojalá que lo que se haga en Boca esta vez resulte", en declaraciones que levantó el diario Olé.