Benjamin Netanyahu se enfrenta al ejército israelí y no ceja

Hagari fue claro en la entrevista al dibujar el panorama en el enclave palestino: “Decir a la gente que no habrá terrorismo en Gaza, que no habrá operativos militares, que no habrá un solo cohete, que no habrá un solo hombre armado, es mentir. Habrá terrorismo en Gaza. Hamás es una idea. Para reemplazar a las personas que se ocupan de los servicios civiles, las personas que distribuyen alimentos o roban los alimentos, se necesita crear algo más y permitir que crezca”, dijo delante de las cámaras. Consciente del impacto de esas declaraciones, la cadena catarí Al Jazeera, expulsada por las autoridades israelíes, las difundió casi sobre la marcha.