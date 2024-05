Independiente perdió por penales (2-4) y Jubilo Iwata se llevó la Suruga Bank

El cansancio

Antes de los 5', los argentinos pasaron a ganar 2-1.Como siempre sucede, equipo que gana se relaja un poco y el otro acomete.Se notó cada vez que Independiente hostigó, sacó ventajas y por eso no se explicó que le haya cedido la inciativa. Además, Jubilo, se metió de vuelta en el partido porque recuperó la faz anímica.Los minutos sucesivos al empate japonés, el control del partido fue para Jubilo Iwata. Las acciones comenzaron a parecerse a las de la primera mitad después que se sucedió el gol en contra de. Independiente se fue del partido y los nipones buscaron por todos los medios lograr sacar ventajas parciales en el marcador.

El cansancio físico comenzó a hacer mella en los jugadores, más en Independiente. No debemos olvidar que este fue el primer partido de los de Antonio Mohamed tras la pretemporada, y eso siempre se sienta.

Claro que este partido daba la ocasión también de volver al ruedo con un título de Campeón bajo el brazo con un solo compromiso, hecho que ayuda a todo el mundo para iniciar tranquilo y seguro un nuevo semestre.

En media hora del complemento, el juego se hizo pobre. Independiente no le pudo aportar vértigo por lo que acabamos de contar del cansancio y Júbilo por sus propias limitaciones.

Los arcos de Hilario y Kawaguchi quedaron cada vez más lejos para los jugadores de campo y por eso el partido se tornó extremadamente tedioso. El 'Turco' Mohamed movió el banco,hizo 3 cambios incluido el de ‘Patito’ Rodríguez antes de la media hora. Cabe recordar que para este partido se permitió realizar hasta 7 variantes por lado. Esto desvirtuó el juego aún más y favoreció al conjunto japonés que casi rompe la paridad con una corrida que tapó bien Hilario Navarro.

Jubilo Iwata

Los últimos minutos de juego, más precisamente los 10’, mostraron como más factible ganador al Iwata de Japón. Y no porque juegue bien este equipo. El problema fue que Independiente se quedó sin resto para llegar al arco de Kawaguchi, que no tuvo que trabajar desde el lejano gol de Parra a los 3’ del complemento. Como verá, el arquero japonés no intervino para nada en el juego durante casi 70’.



Aunque a los 84', no tuvo que trabajar porque Rodríguez (por fin apareció en el partido) metió un remate que se fue cerca de milagro. Kawaguchi no podía hacer nada si el trio se metía la lado del palo. Independiente estuvo cerca antes del final y casi se lleva el premio total haciendo poco. Jubilo no es que hizo mucho tampoco, aumque al menos le metió intención. Claro que se encontró con las limitaciones propias que vinimos contando.



Consideramos que por lo que el partido mostró en líneas generales, el 2-2 en los 90' reglamentarios fue lo más justo ya que ninguno fue claramente superior al otro, a pesar que en el final terminó entregando mejor imagen el Jubilo Iwata.



Y después llegaron los malditos penales en los que fallaron Pellerano y Baez...Lamentablemente ganaron los japoneses, que dejaron al 'Rojo' a 2 estrellas de los más ganadores Milan y Boca con 18 logros internacionales.