Ni con un tanque...

Llevó años pero se logró. Un paso importante hacia la apertura de medios de pago. Ganan los usuarios, libertad de elección.

Hay que seguir trabajando por la competencia en igualdad de condiciones, cancha nivelada — Javier Bolzico (@JavierBolzico) July 8, 2024

Entre las condiciones que puso Milei para levantar el cepo no mencionó la acumulación de dólares, muy necesaria para contener la corrida que se generará al momento de abrir la ventanilla. Sin embargo, el esquema que elimina la emisión para comprar reservas debilita la posición del Central en esa materia, luego de un mes en el que no se compraron las divisas que se esperaban y a las puertas de un semestre en el que la oferta será muy inferior. Algunos operadores arriesgan que el anuncio de Milei y Caputo pudo hacerse porque ya cuentan con un apoyo financiero de algún tipo. ¿Habrá pasado la gorra Milei entre los megamillonarios con los que se vio en la cumbre de Sun Valley, a donde no fue ningún otro presidente? No sería, en principio, el FMI el que diera un apoyo, ya que tuvo que desmentir al ministro de Economía, quien horas antes había afirmado que se habían iniciado negociaciones para un nuevo programa que podría incluir “fondos frescos”. Por otro lado, queda conocer la opinión del Fondo sobre esta medida cuando pide más reservas, que nada vaya al sistema financiero y una devaluación. Todo lo contrario a lo que se anunció desde Idaho.