Los derrotados

En el Gobierno creen que el mensaje del ataque al comercio de los suegros de Messi no es una amenaza directa contra el ídolo de la Selección campeona del mundo, sino contra el intendente rosarino, Pablo Javkin, mencionado también en la nota intimidante que acompañó la balacera. Se investiga un enfrentamiento en la barra del club Newell’s. Aún así se extremará la seguridad del jugador de fútbol que disputará 2 partidos amistosos en la Argentina como celebración de la Copa, uno en la cancha de River y otro en el estadio de Santiago del Estero.

FF.AA y los entusiastas de Bukele

El episodio de Messi también reabrió el debate respecto de cómo se debe combatir al narcotráfico que se apoderó de Rosario, lo que incluyó diferencias entre los presidenciables de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Mientras la exministra de Seguridad insistió en utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir el avance narco, el jefe de Gobierno porteño, que visitó la ciudad santafesina y se mostró con Javkin, propuso que esa institución “blinde las fronteras”. Alberto Fernández, en tanto, no descartó que se aprovechen a las FF.AA, pero en un rol más social, de asistencia, como el que ocupó durante la pandemia. Otro sector, en paralelo, reivindicó el modelo del salvadoreño Nayib Bukele contra la organización criminal Maras que en estos días se promocionó a través de un video que se hizo viral. Se encontraron entre estos entusiastas el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni (“creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza”, llegó a decir) y el diputado de Juntos por el Cambio Luis Petri, quien pidió “más Bukeles y menos Zaffaronis”. Por su parte, el mediático abogado Fernando Burlando, que lanzó su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires también insinuó su simpatía por el modelo carcelario de Bukele. Sin embargo, la política salvadoreña fue condenada por Human Right Watch. “Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijeron desde la organización de defensa de los Derechos Humanos a partir de la obtención de documentos oficiales.

Los primeros 2.000 reclusos trasladados a la nueva “mega cárcel” en El Salvador

Licuación y conspiranoia

El ataque que involucró a los suegros de Messi terminó de licuar el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, el 01/03, el último de su mandato. La atención sobre las palabras de Alberto Fernández, que se enfocaron en un autoelogio por lo que considera logros de su gestión y en el ataque a la Justicia, había empezado a diluirse con el apagón que dejó a medio país sin luz en medio de una ola de calor sofocante apenas unas horas después de la cadena nacional. La agresión a la Corte Suprema fue un punto central del discurso del Presidente. Motivó la euforia de los legisladores oficialistas y el repudio de los opositores. Por el contrario, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vice, respectivamente, del máximo tribunal presenciaron el discurso sin inmutarse. La Asociación de Magistrados manifestó su “estupor” por el accionar del Presidente, a la que calificó de “proselitista” y “colmado de intromisiones propias de las actividades de otro poder del Estado”.

alberto-congresojpg.webp Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias por última vez.

No faltaron, claro, quienes explicaron con teorías conspirativas los acontecimientos que se dieron después del discurso presidencial. Una lectura apuntó a que el apagón se trató de “un vuelto” por parte de “los poderes” que Fernández supuestamente había ofendido horas antes. El mismo Presidente dijo que se trató de un “sabotaje” y Sergio Massa, de quien depende el área energética, hizo una denuncia penal en ese sentido. Además, que el incendió que originó la falla masiva -que obligó la salida de servicio de la central nuclear Atucha I- se haya producido en terrenos de un ignoto exfuncionario municipal de Pilar de cuando Cambiemos gobernaba el distrito fue la pieza que completó “el todo tiene que ver con todo” que tanto gusta a la platea K. El atentado contra el supermercado en Rosario también generó sospechas en ámbitos oficialistas por su oportunidad. El Presidente tampoco estaba tan contento con Messi después de su foto con Mauricio Macri en el marco de los premios The Best, donde el capitán de la Selección se llevó el galardón al mejor futbolista del año. Cuando le preguntaron en C5N por la postal, el Presidente dijo que si ‘el 10’ quería sacarse una foto con Macri eso era “un problema” del futbolista. Tal vez Fernández logre la instantánea que se le negó en diciembre cuando el seleccionado juegue en el país este mes.

