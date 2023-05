Massa-amcham.jpg Sergio Massa en la AmCham. NA

Del otro lado lo esperaba Alberto Fernández, que volvió a defender las PASO. Y algo más: pareció decirle a Massa que si él mismo se bajó de la competencia electoral para dedicarse a “resolver los problemas de los argentinos”, el ministro no debería tener algo muy distinto en mente. Fue Fernández el que esta vez recogió aquel guante de la incompatibilidad que Massa dejó en desuso, y para pegarle con él.

Pero el Massa candidato va en in crescendo. Cada vez toma más cuerpo la versión de que el ministro de Economía ata la posibilidad de su candidatura a una única variable: que el FMI adelante los desembolsos previstos para este año. Con esos dólares en el Banco Central para desalentar expectativas de devaluación -más lo que se sume por el demorado ‘Dólar Soja 3’ y cierta estabilidad de las cotizaciones financieras- Massa daría el salto a la arena electoral. No sería ministro y candidato al mismo tiempo, por eso ya se habla de la continuidad de todo el equipo económico actual, pero con el viceministro Gabriel Rubinstein al frente de la cartera.

Massa pidió desalentar una PASO del FdT bajo el supuesto de que la competencia no genera certidumbre. “Sin orden político no hay orden económico”, es su nueva máxima. Se habría alertado con los números que exhibió la última encuesta de la consultora Isonomía en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral. El sondeo muestra que en un escenario de primarias, Javier Milei encabeza la intención de voto, seguido de Horacio Rodríguez Larreta. Recién en el 3er lugar aparece el primer candidato oficialista, que es justamente Massa. El ministro buscaría no sólo ser el candidato único del espacio, sino también evitar que el postulante del Frente de Todos quede en la cola del podio de los más votados de forma individual y que eso derive en, como dijo el periodista Iván Schargrodsky, una “jibarización” del oficialismo. Es decir, que de allí surjan los “votos útiles” que se utilicen en la general, desgranando al candidato peronista.

isonomia.jpg La encuesta de Isonomía.

A favor de las PASO aparece no sólo el Presidente, sino también Daniel Scioli. Desde el kirchnerismo, Eduardo ‘Wado’ de Pedro las ponderó. No sólo eso: el ministro del Interior, que también se sueña presidenciable, también abogó por la renovación del espacio, lo que pega de lleno en el clamor para que Cristina Kirchner sea la candidata. La Vicepresidente no modifica su postura de no competir, y alentaría la candidatura de Massa, aunque la falta de resultados positivos en materia de inflación y de reconstrucción de las reservas ponen ese supuesto acompañamiento bajo un signo de interrogación. Se espera que CFK despeje toda incógnita sobre su opción electoral el próximo 25/05, en un acto de conmemoración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. El Día de la Patria K. Será en la Avenida 9 de Julio. La presencia de la Vice no está confirmada.

Quien está más que atento a los movimientos de la líder es Axel Kicillof. Qué decisión tomará la Vice es uno de los factores centrales para definir si el gobernador desdobla o no las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Fue más enfático en los últimos días sobre esa posibilidad. Los oficialismos que desacoplaron su suerte de la nacional, con la excepción de Neuquén, se han mostrado victoriosos. Se espera ocurra lo mismo en las elecciones de este domingo en Salta, Tierra del Fuego y La Pampa. Kicillof teme que una baja competitividad del candidato presidencial oficialista termine obstruyendo su reelección por una tracción negativa. Una encuesta de Federico González muestra que para el 81% de los consultados es “mucha” la importancia del tramo presidencial de la boleta a la hora de meter una papeleta completa en la urna. El de gobernador la tiene en esa medida para el 72%. De alguna manera, el dato anticipa un bajo corte de boleta.

importancia-federicogonzalez.jpg La encuesta de Federico González y Asociados.

Kicillof ya convocó a las PASO en simultáneo con las nacionales. Dejó el llamado a elecciones generales para después. Puede hacerlo con no menos de 90 días de anticipación al día de los comicios. En La Plata afirman que la fecha se confirmará después del cierre de listas para las primarias, el 24/06. El desdoblamiento quedaría desactivado si Cristina Kirchner es candidata por lo menos a senadora nacional, lo que garantizaría un mejor arrastre de la boleta. También se beneficiaría Kicillof de la división de la oferta opositora, ya que se descuenta que Javier Milei presentará un candidato en la provincia. No está claro que el libertario presente un postulante en una elección desdoblada cuando ya declinó hacerlo en otras provincias.

Tampoco se descarta que el desdoblamiento que agita Kicillof sea en realidad una herramienta de presión para desalentar una primaria oficialista o cierta pretensión de Alberto Fernández de conseguir para los suyos lugares de privilegio en las listas. Si la elección provincial se desliga de la nacional, cuando se juegue esta última el aparato del peronismo bonaerense, se especula, no se movilizaría de la misma forma por un candidato del albertismo.

