La izquierda y su retonto "shock anticapitalista"

Es apenas un ejemplo, entre muchos, de que, para provocar el caos, que al abanico de fuerzas izquierdistas que jamás llegarán al poder, les falla la imaginación, que fue la consigna básica del Mayo '68 en la Paris de Dani el Rojo (Daniel Cohn-Bendit reclamaba "la imaginación al poder").

https://twitter.com/izquierdadiario/status/1669302167679774721 El corte en Obelisco se realiza junto a referentes docentes como Federico Puy, docente y secretario de prensa de Ademys. También están presentes Raúl Godoy, trabajadores de FOETRA, del subte, entre otros. pic.twitter.com/4TGZUzBFL4 — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) June 15, 2023

Hablemos en serio

¿Cuál es el mayor problema estructural de Rusia y China en su pelea con Occidente? La provisión de microprocesadores o 'chips'. Sin ellos en una cantidad suficiente no pueden alimentar ni su industria bélica ni su producción manufacturera. USA intenta impedir su provisión de chips. Ni Rusia ni China producen aún 'chips' equivalentes, al menos en forma eficiente y competitiva. ¿Qué proponen al respecto los promotores del shock anticapitalista?

El poder es inteligencia artificial, tecnología digital, robótica. Hay que capacitar a los recursos humanos y, para evitar que luego migren a mercados del 1er. Mundo hay que pagarles ingresos equivalentes y en moneda que tenga valor. No es un complicado. El problema es que estos referentes de la izquierda anticapitalista sólo pueden liderar a los movimientos sociales, gente que sin ascenso cultural y laboral sólo tendría oportunidad en la 4ta. Guerra Mundial que avizoró Albert Einstein: con piedras y palos. Pero el obstáculo consiste en que dificilmente puedan sobrevivir a la 3ra. Guerra Mundial....

La producción de alimentos en manos del Estado nunca funcionó. El retonto más cercano fue Hugo Chávez Frías, y ahí está Venezuela, con Nicolás Maduro, avergonzado, intentando retroceder pero debe luchar con su propia ignorancia y el descalabro cultural bolivariano, que es previo al derrumbe productivo.

La izquierda habla de conceptos tan antiguos como 'latifundismo' y 'la tierra para el que la trabaja'. Ni el sindicato UATRE, de los trabajadores rurales, los acompaña. Ridículos: el campo moderno es sofisticado, resultado de la magia argentina de los años '90: la revolución agrícola que, junto a la modernización de la infraestructura, permitió la fiesta posterior del kirchnerismo inútil y sostiene la declaración de la izquierda impotente.

Es llamativa la cercanía creciente entre

el extremo de la Unión por la Patria, heredera del descalabro que resultó el Frente de Todos, y

la izquierda clasista.

Demostración de la lejanía de ambos de la responsabilidad de gobernar.

Imprescindible levantar una de las banderas de Urgente24: el deterioro del salario no es responsabilidad del capitalismo ni lo remediará un shock anticapitalista. Es consecuencia directa de la pérdida de valor de la moneda. O sea de la inflación.

No hay forma de regresar confianza a la moneda sin un superávit fiscal permanente. No hay chance para la Argentina sin un superávit gemelo constante. No es una cuestión del Fondo Monetario Internacional o de alguna otra forma de conspiranoia. Es un valor básico para comenzar a debatir si quienes tienen dólares pueden convertirlos a moneda local. Y si ellos no lo convierten, nadie más vendrá, con la excepción de los golondrinas, que son onerosos y problemáticos.

Hay periodistas que, desde la izquierda (K o no K), lamentan las estadísticas de pobreza. Pobres, en su ignorancia no entienden o no quieren entender, que en un proceso inflacionario siempre pierde el asalariado. No tiene chance tan siquiera de empatar. La velocidad de rotación del dinero (el coeficiente V) es una cuestión matemática, no de la voluntad. Game Over.

Anticapitalismo2-1200x720.jpg ¿Y qué es la vida? El anticapitalismo no lo responde.

Algo más

Indaguemos el shock anticapitalista que predica la izquierda (y quizás Juan Grabois y Emerenciano Siena):

Congelamiento de precios.

Penas de expropiación y cárcel a los especuladores y fugadores.

Monopolio del comercio exterior.

Estatización de los servicios públicos bajo control de las y los trabajadores y usuarios.

Ruptura del acuerdo con el FMI.

1. Congelamiento de precios es desabastecimiento, aquí y en China. De paso, en China no hay congelamiento de precios porque hay inflación baja. Eliminen la inflación, ineptos, y no necesitan congelamiento.

2. Expropiación y cárcel. ¿Eritrea? ¿Guinea Ecuatorial? ¿Birmania? Bolivia tuvo 1,75% anual de inflación en 2022. ¿No sería más sencillo preguntarle al MAS plurinacional?

3. Monopolio del comercio exterior. ¿Otra vez? ¿Toda la producción agrícola argentina saliendo por Paraguay y Bolivia tal como entre 2013 y 2015? ¿Qué van a hacer con Gendarmería y Prefectura?

4. Estatización. ¿Cuál Estado? ¿El elefante inútil vigente, cargado de ñoquis, donde no hay despidos ni castigos por ineficiencia?

5. Ruptura del acuerdo con el FMI. Ok. Compren dólares, no importa el precio. Chocan la calesita.

¿Por qué no comienzan con una ONG antes de crear un partido político?

