El secreto del Vaticano es cómo resuelve las crisis

Una curiosidad que surge de la lectura del texto sobre finanzas vaticanas de The Pillar ('Vatican finances: What if it all was ‘legal’?' o 'Finanzas del Vaticano: ¿y si todo fuera 'legal'?'), se refiere a la sospecha de que algunas cuestiones se encuentran 'atadas' o pactadas desde antes del inicio de un juicio que, en definitiva, se refiere a la presentación del tema hacia afuera.