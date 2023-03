El kirchnerismo, entre la rendición y el estallido

Cristina Kirchner también aprovechó el 24 de Marzo para decir “Nunca Más”, pero a la “corporación judicial”, como para que no queden dudas de por dónde andan sus intereses. La Vicepresidente propala que, a partir de lo que entiende es una persecución en su contra, materializada en la condena a prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos, hay una disolución del Estado constitucional, que reclamó “reconstruir”. Lo dijo ante los dirigentes del Grupo de Puebla que se juntaron en el CCK para defenderla. Esas expresiones abren sospechas sobre cuál será la actitud del kirchnerismo ante una eventual victoria opositora. El senador Oscar Parrilli advirtió que directamente no puede haber elecciones con la Vice “proscripta”. Antes el kirchnerismo supeditaba la estrategia electoral del FdT a la situación de CFK; ahora lo extiende a todo el sistema político. Pero, por si hace falta recordarlo, al día de la fecha Cristina Kirchner no tiene ningún impedimento para inscribirse como candidata porque la Corte Suprema no ha confirmado la sentencia del Tribunal Oral. Y probablemente pase este año sin hacerlo en caso de que llegue a sus despachos: desde el palacio de la calle Talcahuano hacen trascender que los temas previstos para tratar este año evitan “el alto impacto político”.

cristina-puebla.jpg Cristina Kirchner en el encuentro que el Grupo Puebla armó su defensa, en el CCK.

Doble filo de Milei

Así, asoma difusa la estrategia del FdT. Lo único claro parece ser el deseo de que Javier Milei crezca de tal manera que recorte el caudal de votos de Juntos por el Cambio. El ‘Chino’ Navarro, del Movimiento Evita, lo dijo sin vueltas, aunque hablaba específicamente de la provincia de Buenos Aires. Pero el candidato libertario no develó aún quien lo representará en el principal distrito electoral. Sin embargo, la apuesta oficialista puede convertirse en un arma de doble filo. Federico Zapata, de la consultora Escenarios, advirtió que Milei hoy está consiguiendo adhesiones entre jóvenes de clases bajas que históricamente fueron votantes peronistas en otras épocas. Roberto Bacman, de CEOP, no arriesgó tanto, pero consideró que si Milei sigue creciendo será a costa de votos oficialistas. El líder de La libertad avanza, por otro lado, es la opción preferida de quienes votaron en blanco o no fueron a votar en 2021. Según la última encuesta de Synopsis, el 18% de ese segmento se inclina por el libertario, mientras que el 13% lo hace por JxC y el 11% por el FdT. Hay, no obstante, un 36% de indecisos. El mismo trabajo de la consultora de Lucas Romero también revela que Milei sería quien mejor ha fidelizado su base electoral en relación a las elecciones legislativas. Mientras en JxC la retención de votos es del 68% y en el FdT es del 63%, en el segmento denominado “derecha” trepa al 75%. La encuesta de Synopsis, a diferencia de otras, no muestra un escenario de tercios entre las principales fuerzas, sino una polarización con ventaja de JxC sobre el oficialismo. Sin embargo, al mismo tiempo expone que mientras esos espacios perdieron intención de voto desde febrero, el que engloba a Milei se mantuvo estable. Milei se muestra optimista. Cree que puede ganar si se mete en un balotaje. Alardeó de que en diciembre se mudará a la quinta de Olivos. Pero también muestra algunos aspectos inquietantes, que no son novedosos, como la agresión a la que sometió a la periodista Jésica Bossi para evitar responder sobre posturas controversiales de algunos de sus socios políticos. Ese tipo de desborde autoritario es otro doble filo que trae consigo el abanderado de los desencantados.

synopsis-fidelidad.jpg Milei fideliza más su base que JxC y el FdT, según la encuesta de Synopsis.

Pedir y dar

En Juntos por el Cambio, en tanto, el foco se centra en la discusión entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Ambos tuvieron un mano a mano el viernes en Palermo. La charla se habría centrado más que nada en la estrategia del PRO para retener la Ciudad de Buenos Aires. Macri apoya a su primo Jorge y quiere que sea el único candidato a jefe de Gobierno del partido amarillo, y, de ser posible, de la coalición opositora. Eso implicaría que Larreta convenza a la UCR de bajar la candidatura de Martín Lousteau. Pero el alcalde se resiste a romper los acuerdos que tejió con los radicales. Además, Larreta, que en estos días se vio forzado a soltarle la mano a su ministro Marcelo D’Alessandro por el escándalo de los chats filtrados, espera que Macri no solo pida sino también dé. Esto no sería otra cosa que el exPresidente obligue a Patricia Bullrich a declinar su postulación presidencial. La exministra de Seguridad no tiene ningún incentivo. En la encuesta de Aresco su intención de voto es superior a la de Larreta y en la Synopsis está en empate técnico en un virtual balotaje con Massa. La reunión del alcalde con Macri por ahora tuvo como único efecto la renuncia de Emmanuel Ferrario como precandidato a la jefatura de Gobierno. Es curioso, con ese paso al costado muchos se enteraron de que la postulación del vicepresidente de la Legislatura porteña existía.

Más contenido de Urgente24

María Laura no sabe que Sebastián Lacunza es el del default

UBA, canje y ANSeS "pero la bomba verdadera la puso Macri"

El premio consuelo de Chiqui Tapia a Sergio Berni que ni siquiera honró

Aníbal Fernández: "Sería una elección para alquilar balcones"