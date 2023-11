Massa, por su parte, pone el blanco en los indecisos, los radicales que siguen la línea anti-Milei de Gerardo Morales y otros, y en parte del electorado de Juan Schiaretti. El gobernador cordobés ya bajó línea en contra del ministro candidato al que vinculó directamente con embestida contra la Corte Suprema. Massa estuvo en Córdoba esta semana para intentar remontar ese 4to puesto al que el electorado local lo relegó tanto en las PASO como en la elección general. No habría tenido éxito. El consultor Gustavo Córdoba observó que la presencia del ministro en la provincia mediterránea no sólo no le sumó adhesiones, sino que “movilizó” votos en contra. Coincidió en el diagnóstico su coterráneo Cristian Buttié, quien además respaldó con números de su CB Consultora el crecimiento de Milei como consecuencia del desembarco massista en el distrito más refractario a Unión por la Patria. En Córdoba identificaron rápidamente el problema: el ministro no llegó con ninguna medida de impacto real en la vida de los cordobeses. Llevó, en cambio, la tarjeta SUBE para el transporte público cuando un reclamo histórico en esa provincia y otras es la concentración en el área metropolitana de los subsidios para abaratar las tarifas. El boleto máximo en el AMBA es de $72,61 mientras en la capital cordobesa es de $185, un 154% más.