En diálogo con Urgente24, Tato Young consideró que el motivo por el cuál existe la relación entre la política y espionaje ilegal es "porque pueden", y aseguró que "no hay nunca una sanción a eso" y por ende, al no tener castigo, el espionaje ilegal se sigue implementando. A su vez, el experto aclaró que la práctica no es para nada nueva, y rememoró: "Esto es desde siempre... Yo recuerdo casos de espionaje durante la campaña de Carlos Menem, en esa época ya había espionaje, que lo hacían desde el Gobierno y SIDE de Raúl Alfonsín al búnker de campaña de Carlos Menem, es decir, en el año 88 y 89".