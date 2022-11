El candidato es el pasado

Pudo ser percibido como un intento de ajustarse a un supuesto clima de época. No podría calificarse como un giro, porque no fue tan abrupto, más allá de que haya causado alguna sorpresa. No fue tanto como eso, sino más bien un guiño. Una señal de acercamiento a un sector determinado. Cristina Kirchner está innovando cuando incorpora a su discurso el interés por debatir la inseguridad, porque durante sus gobiernos fue algo de lo que prefirió no hablar. Fue casi un tema tabú, que sin embargo terminaba por imponerse a fuerza de crisis. Sin ir más lejos, el ministerio de Seguridad fue creado durante su gestión como consecuencia de los 2 muertos y varios heridos que dejó la represión para el desalojo de una toma en el Parque Indoamericano en 2010. Habían intervenido la Policía Federal y la Policía Metropolitana. Lejos de ser una medida premeditada, como la creación, por caso, del ministerio de Ciencia y Tecnología en el inicio de su mandato en 2007, la cartera de Seguridad fue resultado de la conmoción social. Otras medidas orientadas al combate del delito también tuvieron ese origen espasmódico.