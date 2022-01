Además, recordó que Gerardo Morales a pocos días de asumir "hizo que su legislatura aumentase el número de jueces de su Tribunal Superior y a la semana siguiente dos de los legisladores que habían votado esa ampliación renunciaba a las bancas y pasaban a disfrazarse de jueces del Superior Tribunal de la Provincia de Jujuy".

"El gorilismo argentino se enerva cuando se habla de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema Nacional pero callan frente a esa aberración", graficó.

Además, dijo que la tarea del "gorilismo" era "poner presa a Milagro Sala. "Para eso le inventó los procesos más inverosímiles con testigos sobornados que mentían diciendo que nada tenían que ver con el gobierno y eran empleados del gobierno de Morales".

"Todo este entramado se cayó cuando la presidenta del tribunal jujeño y suegra del juez que procesaba Milagro, declaró muy suelta de cuerpo que con Milagro libre no se podría gobernar Jujuy", describió Raúl Zaffaroni.

Férrea defensa de Milagro Sala

"Que esa mujer sea bien identificable como de nuestros originarios masacrados por los europeos llamados civilizadores. Que además sea pobre y que, como si eso fuese poco, lograse organizar a otros pobres y edificar casas, abrir un centro de salud, escuela, campo deportivos, piscinas", aseguró el ex juez sobre Milagro Sala.

Además, indicó que "esa mujer es un peligro para el gobernador Morales y su gente, pero también para el mediopelismo que lo vota". "Lo que dijeron los ahora disfrazados jueces de su superior tribunal en el carnaval de su judicial, pero dijo también Morales y por eso clonan procesos al infinito", sostuvo.

"Una República no puede tolerar esto. En una República y en un Estado de Derecho no hay prisioneros políticos. Milagro no es una presa política, es una prisionera política que mucho peor. Está a disposición de un poder ejecutivo porque el judicial no es más que la mano enguantada de ese ejecutivo", agregó.

Finalmente, afirmó que en un país donde puede haber prisioneros políticos todos estamos en libertad condicional. "Es hora de tomar conciencia de eso. Milagro está sufriendo lo que cualquiera de nosotros podríamos sufrir mañana".

"¿Nadie siente el riesgo de que un gobernador pueda meterlo preso, o se inmuta de que una Corte Suprema quede muda ante esto? ¿Nadie se da cuenta de que la indiferencia frente a esto es una amenaza a su libertad, a su dignidad, su patrimonio y a su vida?", preguntó Raúl Zaffaroni.