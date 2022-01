Fuerte cruce entre Gerardo Morales y Wado de Pedro

Rápidamente, de Pedro recogió el guante y le respondió por la misma vía: "precisamente Gerardo Morales porque soy Ministro de la Nación, me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador jujeño", replicó el funcionario.

Y añadió: "me preocupa que un Ministerio Público Fiscal de la Provincia sea vaciado creando un organismo extra constitucional (Ministerio de la Acusación) para tomar su control".

"Me preocupa la ampliación del Superior Tribunal de Jujuy para incorporar a tres militantes del radicalismo, dos de los cuales eran diputados que votaron la ampliación y uno de ellos ex ministro", continuó enumerando Wado de Pedro.

"Me preocupa que el ex presidente del tribunal reconozca en audios que una dirigente opositora está presa 'por la necesidad política de su Gobierno y no por sus delitos'", prosiguió.

Y finalizó: "Estas, gobernador, son sólo algunas de irregularidades que me preocupan del funcionamiento de la justicia jujeña como Ministro de la Nación".

