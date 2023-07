Vota ciudad de Córdoba: Control de drogas a municipales.

Aquí puede comprenderse la denuncia:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanNegri%2Fstatus%2F1682794117493927938%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false *ES POR CÓRDOBA. ES POR LOS CORDOBESES. ES POR LA DEMOCRACIA. BASTA DE ATROPELLOS*



Desde Juntos por el Cambio, advertimos que, a poco mas de 48 hs. de la realización de los comicios para elegir autoridades municipales y a pesar de la insistencia en los requerimientos, aún no… — Juan Negri 2023 (@JuanNegri) July 22, 2023

Pero el oficialismo había condenado ese comunicado de la Junta:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpichi_oficial%2Fstatus%2F1682796550152413184%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Como Jefe de Campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, quiero expresar nuestro total repudio a esta publicidad confusa de la Junta Electoral. Los más perjudicados por la baja participación somos nosotros, sin dudas. Les pedimos a los cordobeses que voten y se expresen en las urnas. pic.twitter.com/LAiZFYJvve — Héctor Pichi Campana (@pichi_oficial) July 22, 2023

La Junta Electoral se defendió:

“Todos los partidos políticos han ejercido durante dicho proceso los derechos que les competen conforme la normativa vigente, no existiendo ninguna petición formal pendiente de resolución”.

“Con el fin de brindar tranquilidad, la Junta Electoral Municipal informa lo siguiente: las invocaciones refieren (en la denuncia de Juntos por el Cambio) a tramos del proceso electoral que fueron desarrollados con absoluta normalidad, transparencia y dentro del marco de legalidad”.

Uno de los principales cuestionamientos es un aviso publicado en la edición impresa de La Voz del Interior del sábado 22/07 en el cual la Junta Electoral Municipal aclaró de manera llamativa que “NO (en mayúsculas) pondrán multas por no ir a votar”.

Al respecto, el jefe de campaña de Juntos por el Cambio, Juan Negri, aseguró: “La publicación en medios de comunicación de la Junta Electoral donde hacen hincapié en que no habrá sanciones a los ciudadanos que no acudan a votar, es una clara maniobra pergeñada por el oficialismo para que la sociedad no participe. Una verdadera afrenta a la democracia en el aniversario de los 40 años de la misma”.

Más allá de la polémica por el aviso de la Junta, Juntos por el Cambio hizo varias advertencia en su denuncia penal:

“todavía no están confirmadas las autoridades de mesa pese a que por ley deben estar notificadas 20 días antes de la fecha de los comicios. (Artículo. 18 inc. J de la Ordenanza 10.073)”.

para designar a las autoridades de mesa no se tuvo en cuenta los domicilios de los presidentes, los que en algunos casos, a asistir a zonas muy alejadas de sus domicilios particulares;

si bien se dio de baja el sistema Turing que tuvo muchos problemas en los pasados comicios provinciales, el municipio volvió a contratar a la empresa Ocasa-MSA, que recibió muchos reparos en el escrutinio provisorio de los comicios provinciales del 25/06.

La Junta Electoral rechazó todos esos argumentos.

