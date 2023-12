Vicentín: Fiscalía pide hasta 17 años de prisión para los exjefes

image.png La fiscalía pidió hasta 17 años de prisión para los directivos de Vicentin, la agroexportadora ubicada en Santa Fe.

Además, los fiscales pidieron prisión para los síndicos del concurso de acreedores, ya que sin su participación los delitos no podrían haberse realizado. En síntesis, los fiscales solicitaron para Ernesto Garcia, Diego Telesco y Carlos Amut, 7 años de cárcel. Los 3 síndicos fueron acusados de encubridores por no registrar en sus informes del concurso las múltiples irregularidades contables halladas en el fuero penal, lo que permitió que la convocatoria avance sin problemas y que se concrete la estafa en curso (tomar créditos y recibir granos sabiendo que no podían pagarlos).