Vicentin: El trasfondo de la muerte de Nicolás Nardelli

Sergio Nardelli, CEO de Vicentín. Foto: NA/Archivo. Sergio Nardelli, fallecido CEO de Vicentín. Foto: NA/Archivo.

La irreparable pérdida de su hermano produjo en Nicolás una depresión de la que no pudo recuperarse. Éste habría sido el motivo de su suicidio, y no los problemas financieros de Vicentin, empresa de la que Nicolás estaba corrido y no tenía participación directa. Él se desempeñaba como director de la empresa Terminal Puerto Rosario (TPR).

Gustavo Nardelli perdió así a su segundo hijo. El hombre, además de ser conocido por su participación en Vicentin, tomó notoriedad el año pasado por un polémico hecho: fue detenido por circular en un yate por el Río Paraná, una práctica que estaba prohibida en ese momento, debido a la estricta cuarentena que el Gobierno Nacional había impuesto al país.

Lamentablemente, la muerte de sus dos hijos no son las únicas que tuvo que afrontar Gustavo Nardelli. Cabe recordar en este punto que el año pasado su hermano Sergio, histórico CEO de la empresa, falleció el 12 de agosto de 2020 a los 59 años, luego de sufrir un paro cardíaco.

Sergio Nardelli estaba casado y tenía cuatro hijos. Desde hacía años se encontraba al frente de la empresa, que atraviesa en la actualidad un momento económico y financiero muy delicado, que generó en febrero del año pasado su ingreso en convocatoria de acreedores, que se tramita en los Tribunales de Reconquista, con una deuda superior a los 1.000 millones de dólares.

Situación actual de Vicentin

La defaulteada agroexportadora Vicentin debe u$s1.400 millones de dólares a 1.700 acreedores aproximadamente. El principal acreedor es el Banco Nación, a quien le debe unos 300 millones de dólares; a los bancos internacionales les debe 500 millones de dólares; y al sector del agro le debe unos 450 millones de dólares.

En agosto, los abogados de la firma presentaron ante la Justicia una propuesta de pago a sus acreedores que contempla una quita del 75% con el pago del 25% restante en Obligaciones Negociables (ON) por liquidar en un plazo de 20 años. Esto enojó a acreedores y al Gobierno, que consideraron que la oferta era una "falta de respeto".

Sin embargo, la oferta presentada por Vicentin se trataba de una propuesta testimonial o provisoria que tiene como objetivo cumplir con los plazos establecidos por el juez Fabián Lorenzini, para que luego el letrado extienda el plazo de exclusividad en la presentación de propuestas (que vencía en las próximas horas) hasta el 31 de marzo del año próximo, para tener más tiempo y así intentar cerrar la venta de la al grupo integrado por ACA, Viterra (ex Glencore) y Molinos Agro, que se habían mostrado interesados en comprar a Vicentin.

Finalmente, el juez Fabián Lorenzini, le concedió a la empresa una prórroga hasta el 16 de diciembre para el proceso que vencía en el próximo mes de septiembre, para que pueda negociar un acuerdo de pago de la deuda. Además, dispuso que tiene plazo hasta el 20 de noviembre para presentar una propuesta de pago a los acreedores.

Faltan casi 2 meses para que Vicentin proponga entonces su oferta de pago. Habrá que ver si está a la altura de los acreedores, que hace años esperan ser pagados de manera justa por la defaulteada agroexportadora.