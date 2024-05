image.png Vicentin: 14 exdirectivos fueron procesados por la Justicia

La denuncia contra Vicentin

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) realizó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Reconquista el 21 de agosto de 2020, donde expresó que se cometían delitos mediante solicitudes de reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en 2022 el juez Alurralde comenzó las indagatorias.

“habiendo aprovechado, percibido o dispuesto de manera ilegítima de más de cien millones de pesos de entonces, suma cuya solicitud de reintegro fue recurrentemente respaldada con facturación apócrifa, presentadas para su recupero en forma fraudulenta”, dijo la Afip en la denuncia.

La Afip comprobó que Vicentin aprovechó indebidamente reintegros de IVA por exportaciones, a través del régimen por el cual los exportadores tienen derecho a que se les reintegre el crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación. Con este fin, la empresa utilizó, registró y presentó facturas falsas emitidas por supuestos proveedores.

De este modo, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 Vicentin recibió sumas de dinero por parte del Fisco Nacional por montos que superan holgadamente la condición objetiva de punibilidad prevista en el artículo 3 de la Ley 24.769 vigente al momento de los hechos.

Alurralde confirma la denuncia de la Afip porque corroboró: “proveedores inexistentes, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, impropios del giro comercial fingido y con movimientos bancarios que no se corresponden con la facturación; insuficientes empleados en relación de dependencia para cumplir con las tareas que demanda su funcionamiento o directamente inexistentes; que los vehículos incluidos en las Cartas de Porte no eran aptos para el transporte de mercaderías; que los supuestos lugares de explotación eran inexistentes; es decir, que no funcionaba ninguna planta industrial u oficinas de administración”.

Más contenido en Urgente24

Tesla en guerra con ecoterroristas: Acampes, asaltos y sabotajes

JetSmart lanzó pasajes por menos de $25.000 a la Patagonia

Alerta Roja: Chocaron dos trenes y hay pasajeros heridos y derrame de combustible

Michigan: Una 'homeless' vivió un año dentro del cartel de una tienda