Vialidad: Fiscal Villar pide duplicar la condena a CFK

Vialidad: Asociación ilícita, según Villar

El fiscal Villar objetó dos puntos centrales del fallo: que no haya habido condena por asociación ilícita y las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro.

“Esta asociación ilícita está integrada por Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez”, que realizaron los hechos investigados y se “organizaron para cometerlos”, dijo el fiscal Villar al sostener el planteo de Diego Luciani durante los alegatos del juicio.

Lázaro Báez en una de las audiencias (Foto archivo NA). Lázaro Báez en una de las audiencias (Foto archivo NA).

El representante del Ministerio Público entiende que en el caso Vialidad “se cumplen los elementos de la asociación ilícita: se da el elemento organizacional, la voluntad unificada de sus participantes y la indeterminación de los delitos”.

El fiscal refutó el criterio de la mayoría del Tribunal de juicio, cuyos jueces entendieron que las 51 licitaciones adjudicadas a Báez constituyeron “un sólo hecho de administración fraudulenta, no habría planes múltiples y no se da el número de integrantes de la asociación ilícita”.

Contrario a esto, la fiscalía considera que cada licitación es una defraudación en sí misma, es decir, cada proceso licitatorio constituyó un delito individual.

En este caso, “la gravedad de los hechos de corrupción, una defraudación cometida por funcionarios públicos durante doce años lo que habla de un delito continuado” hace que la pena a6 años de prisión “sea irrisoria”, explicó Villar.

La idea de una única administración fraudulenta, argumentó el fiscal, “es errónea ”, y pidió mirar que se trató de una secuencia delictual “que se cometió durante tres administraciones presidenciales”. Se trata “de tres administraciones distintas y en cada una de ellas se volvió a elegir” a quienes estuvieron en cada rol investigado. Entonces, “no es una única administración”, argumentó.

Cabe recordar que en su voto mayoritario, el TOF 2 basó el rechazo de la asociación ilícita en la idea de que hubo un único hecho, porque la asociación ilícita requiere delitos indeterminados, que deben ser planificados: “esa multiplicidad de planes no estarían dadas para el Tribunal, algo que es erróneo”, dijo Villar.

La audiencia fue encabeza por los jueces de la Sala IV de Casación Federal Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Cuando todas las audiencias finalicen quedarán en condiciones de resolver el caso (tienen 20 días hábiles). Luego, el fallo de Casación puede ser apelada por las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

