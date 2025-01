Verano intenso: Florencia Aguirre pincha a Fabiola Yañez, Lucas Llach vs. Gabriel Romero

Ahora se sabe que el 30/06/2021, Fabiola le envió un mensaje a su esteticista: “Ayyyy Flor, mirá cómo…”, adjuntando una foto del flanco interno de su pierna izquierda donde se observaba su piel lastimada tras el procedimiento recibido el día anterior.

“Uyy, nunca me pasó que se haga así y eso que son las mismas agujas de siempre. Ponete crema hidratante”, le respondió Aguirre.

Yáñez presentó en la justicia una imagen de un hematoma en su ojo derecho del 22/06/2021, otro menor debajo del ojo izquierdo, y un video acerca del hematoma.

3 días antes Aguirre había estado en la Quinta de Olivos tratando a Fabiola.

Mucho se especuló acerca de si el hematoma era consecuencia de un golpe durante una discusión de pareja o de un tratamiento estético que Aguirre negaba haberle realizado.

fabiola-moretones.jpg Famosa imagen de Fabiola Yañez.

Sturzenegger / Llach vs. Romero / Rocca

La web PoliticaArgentina.com recordó que Federico Sturzenegger explicó sobre la exportación de chatarra que él autorizó: “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos. Esta prohibición era nociva por varios motivos. (...) Era nociva sobre todo porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior, no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición (...) que beneficiaban “a los procesadores de dicha chatarra”, pero no así a quienes la producen.

Era una prohibión vigente desde 2009 (Cristina Fernández de Kirchner), prorrogada en tiempos más recientes por Alberto Fernández.

Según La Política Online, "Gabriel Romero, el dueño del Grupo Emepa, es el principal mercader de chatarra del país. Por solo $115 el kilo de metal, es decir, entre US$ 8 y US$ 9 dólares, Romero tiene hace años el control de la chatarra argentina. Todo eso sin tener que hacer grandes despliegues, ya que la mayoría la consigue en Zárate y Chascomús. El empresario de origen alfonsinista le vende la chatarra mayormente a Techint, de Paolo Rocca, que será otro de los perjudicados con la apertura del mercado del metal. Los otros grandes jugadores son Acindar y Acerbrag. La ventaja de precios que tenía Romero con la prohibición de exportar se esfumará si los particulares pueden conseguir mejores precios de venta al exterior."

romero.jpg Gabriel Romero.

Debe recordarse que Romero participó del dragado de la Hidrovía en sociedad con Jan de Nul hasta que ambos se enfrentaron. Hoy día Jan de Nul intenta quedarse con la licitación de ese negocio. Luego de su testimonio en la causa 'Cuadernos', Romero eligió un muy bajo perfil en los negocios que conserva. Pero el rumor, también de LPO, es que los hermanos Neuss realizan un lobby intento para regresar a Romero al negocio del dragado.

Los hermanos Neuss no solo han sido mencionados en días recientes por su presencia en Logical, VTV Sud, TH Services y Plein Air Park, que participan de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Ciudad de Buenos Aires; también porque aún se recuerda que el padre, Jorge Justo Neuss, asesinó a su esposa, Silvia Saravia, en su casa del country Martindale, y luego se quitó la vida.

Volviendo a la chatarra, LPO afirma que los colaboradores digitales del omnipresente pero invisible asesor presidencial Santiago Caputo atacaron al economista Lucas Llach por promover la eliminación de la restricción a la exportación de chatarra.

Llach es asesor de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación; y fue vicepresidente del Banco Central cuando 'Sturze' era el presidente en días de Mauricio Macri.

Todo indica que es una intensa batalla doméstica en el gobierno de La Libertad Avanza por un tema que, en apariencia, es menor: la chatarra.

llach sturzenegger.jpg Federico Sturzenegger y Lucas Llach.

Santiago Caputo y el semillero digital

Pablo Lapuente en LetraP realizó un 'punteo' de los influencers más notorios de Santiago Caputo / Fernando Cerimedo, a las órdenes de Javier Milei, tanto para castigar como felicitar. Los influenciadores digitales resultan el semillero del 'mileísmo' ortodoxo para ingresar a las listas de candidatos 2025.

Santiago Caputo es el jefe no sólo del 'semillero', que tiene un organigrama complejo, sino del día-a-día de la Administración Milei. Alguna gente de su staff comienza a conocerse, aún cuando mucho hay para indagar acerca de su mecánica.

Daniel Parisini -'Gordo Dan'- es el más conocido hoy día, legitimado por su participación en el canal de videostreaming Carajo.

Sin embargo, también se mencionó a

Lucas Luna , alias 'Sagaz';

, alias 'Sagaz'; Macarena Alifraco , @maquialifraco en X;

, @maquialifraco en X; Ornella Panizza , 'Lady Market';

, 'Lady Market'; Mariano Pérez , 'Gordo Pablo';

, 'Gordo Pablo'; Juan Pablo Carreira , 'Juan Doe';

, 'Juan Doe'; Agustín Romo ;

; Tomás Jurado , Epístolas del Cielo;

, Epístolas del Cielo; Ezequiel Acuña, cofundador de La Derecha Diario.

Gordo Dan. brazo armado Milei.jpg 'Gordo Dan'.

De Sebastián Pareja a los Milei

La web RealPolitik difundió el caso de Héctor Daniel De Olivera, denunciante del subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza para Provincia de Buenos Aires. La imputación fue intentar donar más de 20.000 lotes que no le pertenecen al político sino al denunciante, y acusó de "cómplices" a Victoria Villarruel y Martín Menem porque fueron notificados de la irregularidad pero no accionaron. Pidió que se llame a declarar a Javier Milei y Karina Milei.

"Mi intención no es solo recuperar lo que es mío, sino evitar que otras personas sean víctimas de este tipo de maniobras", afirmó pero acto seguido intentó barrer en 360º.

Una frase que puede resultar una simple 'chicana' o un caso escandaloso: "Deseo aportar, personalmente números de cuentas, bonos y formas de pago a jueces y políticos argentinos por parte de narcoterroristas financieros para comprar impunidad en Argentina": ¡...!