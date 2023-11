UP le responde a LLA: "El sistema electoral es impecable"

"En el escrutinio definitivo los fiscales van a discutir con los fiscales de la otra fuerza y la justicia federal las actas", agregó.

García también explicó que si incluso en esa instancia hubiera dudas por parte de algunas de las fuerzas, está previsto la apertura de urnas, lo que tuvo un antecedente en La Plata para la elección de intendente.

"No hay ninguna posibilidad de reclamar sobre lo que no se hace porque el sistema de fiscalización es intenso", afirmó la legisladora.

Respecto de la posibilidad que no haya boletas en el cuarto oscuro ni fiscales partidarios para reponerlas, García explicó que el presidente de mesa de informar al fiscal general para que provea de papeletas, y si esto no ocurre, la autoridad de mesa debe acudir al delegado electoral.

"Las personas que tengan voluntad de votar a una fuerza diferente a la que está en el cuarto oscuro deberán esperan a que aparezcan las boletas", dijo. "La elección ni se suspende ni se interrumpe" por ese motivo, aseguró.

teresa-garcia-tw.jpg La senadora bonaerense Teresa García.

Desde La Libertad Avanza vienen agitando el fantasma de fraude en el balotaje del próximo domingo, a partir de información "anónima" en redes sociales que hablaba de un mecanismo llevado a cabo por Gendarmería en las elecciones generales para alterar el resultado electoral.

Ante la presentación que hizo el espacio de Javier Milei ante la jueza María Servini -que advertía que la Gendarmería Nacional habría cambiado el contenido de las urnas en la última elección- el fiscal electoral Ramiro González citó a los apoderados de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, por sus advertencias de “fraude colosal” por el cambio del "contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral".

Este viernes (17/11), Viola se presentó ante el fiscal -no así Karina Milei- y a la salida de Comodoro Py habló con la prensa, intentando bajar un cambio a la fuerte acusación que habían realizado horas antes.

"No presentamos pruebas porque no fue una denuncia, queremos que se extremen los recaudos", insistió. La Libertad Avanza no pudo presentar pruebas porque la presentación judicial se basó en acusaciones anónimas por redes sociales.

