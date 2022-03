Unánime pedido empresario a JxC: Aprobar acuerdo con el FMI

massa guzman.jpeg De izq. a der.: Carlos Heller (titular de la Comisión de Presupuesto), Sergio Massa (presidente de la Cámara Baja), Martín Guzmán (ministro de Economía) y Germán Martínez (jefe del bloque FdT). Domingo 06/03.

Acerca del voluble Alberto Fernández, su deterioro no ocurre sólo en el Frente de Todos. Su falta de liderazgo en estos temas, su intento de encontrar zonas de confort contradictorias, ya resultan un peso insoportable para muchos hombres de negocios. Al participar de un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Fernández dijo: "Si hubiera seguido el consejo del que me decía ‘esto se arregla en 5 minutos’, nada de esto podría estar diciéndoles. Les estoy diciendo que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que los jubilados seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante 2 años con ese mismo FMI que yo desprecio tanto como todos".

¡¡¿¿...??!! Sí, lo dijo el Presidente que está buscando sufragios para aprobar el acuerdo.

El poroteo

El Frente de Todos suma 117 votos pero solo tiene la certeza del apoyo de los diputados del Frente Renovador y de Provincias Unidas, 2 votos de SER, y 2 del interbloque Federal -quienes responden a Juan Schiaretti darán quorum pero luego se abstendrán, y hay varios empresarios llamando al gobernador cordobés por esta falta de colaboración- pero el oficialismo precisa más sufragios legislativos.

En JxC conviven ánimos enfrentados:

unos dicen que hay que lograr concesiones del oficialismo,

otros que abstenerse es lo conveniente y

hasta hay quienes dicen que no pueden obsequiarle otra bandera a Javier Milei.

El de La Libertad Avanza que corre por derecha al PRO ya dijo: "El acuerdo tiene problemas de inconsistencias técnicas graves, en lo teórico, lo empírico y en el diseño. No estoy dispuesto a aprobarlo desde lo técnico y muchísimo menos desde lo moral. Este acuerdo con tal de evitar el default te convierte en un esclavo del Estado”.

Un dirigente de AmCham (American Chamber o sea la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense) murmuró que hablarán con empresarios que creen que tienen influencia sobre Milei porque no les interesa el apocalipsis propuesto.

Hubo una muy buena recepción de una frase del titular del bloque Pro, Cristian Ritondo: “Tal vez somos más responsables desde la oposición con el país que el oficialismo mismo”.

El vértigo comenzará el lunes 07/03 luego del mediodía. A las 13:00 se reunirá en la sala del 2do. piso del Anexo C la Comisión de Finanzas para formalizar su constitución (pendiente). A las 14:00 comenzará el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas con sus invitados: el ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce (a pedido de Juntos por el Cambio); el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

El martes 08/03 será la visita de la CGT, la CTA y los 'movimientos sociales', y luego las cámaras empresariales, oportunidad en que podrá verificarse lo que anticipa Urgente24, en especial con el Grupo de los 6.

El objetivo es que el jueves 10/03 haya sesión para aprobar el texto, quizás todo el día, quizás hasta el viernes 11/03. A como sea.