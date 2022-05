"En el colegio se reían mucho de mí y me volvieron puta… y ahí me quedé. Hay cosas que se las recomiendo y de verdad que se los recomiendo", fue una de las polémicas bromas de la conductora en su primer programa y que provocaron la denuncia de la diputada, "Dicha supuesta broma no solo fomenta el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y se someterse a la voluntad de sus abusadores, hecho que Peña, como comunicadora social e influyente artista, no puede soslayar".