Tutoriales de cocina durante el discurso de Kicillof: Qué pasó

“Puedo hacer más de una sola cosa a la vez. Escuchar, responder mensajes, mirar redes sociales y también responder a periodistas”, dijo el legislador ante la consulta de ese diario.

Además, el legislador bonaerense admitió que pudo haber estado mirando “algún video” o tutorial en Facebook durante la apertura de sesiones, pero le echó la culpa al gobernador bonaerense. “Dos horas escuchando a [Axel] Kicillof es demasiado”, dijo.

“Si es lo más importante para decir de hoy, evidentemente el discurso de Kicillof fue demasiado vacío”, agregó ante la consulta periodística, y sin hacer autocrítica respecto a su conducta como legislador.

LEGISLADOR TUTORIALES.png

Sobre el discurso de Kicillof:

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió hoy las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, con un discurso en el que reconoció el acompañamiento de la oposición local durante la pandemia y a nivel legislativo, y remarcó el rol del Estado en la recuperación económica, además de referirse al acuerdo con el FMI.

Sobre el final de un extensísimo discurso, Kicillof abordó la cuestión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dio su respaldo a la negociación que lleva adelante el Gobierno Nacional, al considerar que "busca evitar una catástrofe".

"La deuda es impagable. Este año hay vencimientos con el FMI por 19.000 millones de dólares y el año que viene por 20.000, en dos años las reservas completas. Es una deuda impagable, la negociación busca evitar una catástrofe y atenuar las lamentables consecuencias", aseguró.

Evaluó que "más que un préstamo es una trampa y de esa trampa estamos intentando salir".

"No puedo dejar de manifestar el repudio al neoliberalismo y al FMI por haber dejado sometido al pueblo argentino a esta deuda impagable. El Frente de Todos no tuvo ni tiene nada que ver con el origen de esta deuda, nunca hubiera ido a golpear las puertas del Fondo, al contrario, era la tradición de Néstor Kirchner, que en una decisión histórica se sacó de encima la deuda, pero también la tradición de Juan Domingo Perón, de la deuda que apareció del gobierno de facto de la revolución fusiladora", recalcó.

Al referirse al gobierno de Mauricio Macri, enfatizó: "Obtener el préstamo más grande de la historia es algo que no vamos a olvidar y no vamos a perdonar".

"El acuerdo no tiene que ahogar el crecimiento y la recuperación en la provincia. No hay lugar para ajuste nadie tiene derecho a cortarnos las piernas. Hay demasiadas heridas para reparar, demasiadas deudas como para someter al pueblo de la provincia. No fueron los bonaerenses los que fueron a llamar al FMI", agregó sobre el FMI.

https://twitter.com/Kicillofok/status/1499167348892315653 El Frente de Todos no tuvo ni tiene nada que ver con el origen de esta deuda. Al contrario, expresa la continuidad de lo realizado por Néstor Kirchner, que en una decisión histórica se sacó de encima al FMI saldando el total de la deuda que le habían dejado. — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 2, 2022

"Algunos dicen que primero hay que crecer y después distribuir, es al revés, primero hay que distribuir para poder crecer", enfatizó, aunque reconoció que " la recuperación es insuficiente".

"En este último año observamos un decidido proceso de recuperación. Buenos Aires es el motor del país", subrayó Kicillof, que también destacó el rol de la obra pública y dijo que en esa materia "se canceló la deuda del gobierno anterior y se reactivaron 400 obras que estaban paralizadas".

"La obra pública fue un motor y un resorte de la recuperación", afirmó el gobernador, que también marcó la importancia de los créditos y la plata que "se usa no para la fuga, sino para el crecimiento y el desarrollo".

Al respecto, agregó: "Nunca se nos cruzó por la cabeza dejar de hacer una obra porque la inició otro gobierno, no se puede ser tan miope".

El mandatario provincial inició el discurso pasadas las 18.30, con un reconocimiento a quienes trabajaron en el sistema de salud contra la pandemia. "Tomamos un frágil sistema de salud y lo fortalecimos", indició Kicillof, que también remarcó que se pudo "evitar un colapso sanitario" y que "cuando la Ciudad se quedó sin camas en el sistema privado" muchas personas se atendieron en Buenos Aires.

"La pandemia dejó un mundo más pobre y más desigual. Y en este contexto se configura una escenario de conflictividad en Europa y con consecuencias que no se conocen", subrayó el gobernador, que dijo que de las dificultades se "saldrá con más Estado y no con menos Estado".

"No será la mano invisible del Estado la que reparará las marcas. La pandemia aún no terminó, pero desde que contamos con la vacuna es otra cosa", afirmó.

El mandatario bonaerense aseguró que "en la provincia de Buenos Aires la oposición ha tenido una participación constructiva", y les agradeció por haber acompañado el Presupuesto 2022.

También se refirió a la ley de reelección de los intendentes de la provincia y señaló: "No hay reelección indefinida, pero había que zanjar cuál era el primer período, que estaba cuestionado judicialmente".

Kicillof sostuvo que se vivieron "semanas trágicas en Corrientes" a raíz de los incendios, y expresó: "Debemos estar orgullosos de nuestra provincia que siempre abraza a toda la Argentina. La provincia no se divide, pero tampoco se corta sola".

"Durante estos dos años tenemos que dedicarnos a hacer todo lo que teníamos previsto", subrayó el gobernador.