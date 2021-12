Triste 2021: En la Patagonia, la Navidad será bajo fuego

Tal vez no haya una imagen precisa de lo que sea el "paraíso" para cada persona, pero sin dudas, habrá pocas que no coincidan en que la Patagonia es uno de ellos en la Tierra. Bosques milenarios, especies únicas, paisajes de belleza indescriptible, estepas, montañas, lagos y ríos, un territorio que se anuncia solo al mundo. Y es nuestro. Pero lo descuidamos. Dejamos que se convierta en cenizas. Y el problema no es estético sino ambiental.