Tras su renuncia, reapareció el exvice de Luis Caputo y advirtió los "problemas" del plan monetario

Ahora, una columna publicada por Cottani en el diario La Nación advirtiendo sobre "los problemas" que presenta el programa monetario de Milei y Caputo abona la teoría de que no fue una cuestión familiar sino una diferencia en la gestión la que lo llevó a dar un paso al costado.

En el texto, publicado a menos de un mes de su salida formal del Palacio de Hacienda (aunque aún figura en su organigrama), Cottani planteó su preferencia por la competencia de monedas -una convivencia entre el peso y el dólar como monedas de curso legal- en lugar de la dolarización endógena, que es la que propone el Gobierno con la eliminación de todas las fuentes de emisión monetaria.

Cottani afirma que comparte una "gran afinidad ideológica" con Milei, pero no por eso deja de calificar como "excentricidades" algunos de sus comportamientos. Señaló que el Presidente pasó de prometer la dolarización para luego proponer la competencia de monedas y finalmente -o al menos ahora- iniciar un camino hacia la dolarización endógena.

Cabe recordar que Caputo anunció que el Banco Central esterilizará los pesos que se emitan por la compra de reservas con la venta de dólares en el Contado con Liquidación y de esa forma mantener constante la base monetaria.

"Lo que el presidente Milei y el ministro Caputo dicen es que la contracción monetaria resultante de esta estrategia hará posible que la brecha cambiaria se elimine sin necesidad de devaluar el MULC por encima del 2% mensual vigente en la actualidad. Esto es así porque, para hacerse de pesos, la gente no tendrá otro remedio que vender dólares, provocando la caída del dólar “libre” hasta hacerlo converger al MULC. Cuando esto ocurra, el Gobierno estará en condiciones de eliminar el cepo sin que la inflación se acelere y, a partir de ese momento, el crecimiento de la demanda de medios de pago con oferta de pesos constante hará que el sistema financiero empiece a operar mayoritariamente en dólares (dolarización endógena)", señala Cottani.

Entonces marca que "hay varios problemas" con ese razonamiento. Señala 3:

El efecto que la contracción monetaria real adicional tendrá sobre el nivel de actividad económica. La unificación hacia abajo del tipo de cambio nominal no resuelve el problema del atraso cambiario, o al menos la percepción sobre este tema en el mercado. Qué va a pasar cuando el cepo se levante y la tasa de interés real en pesos aumente.

Sobre el "primer problema", Cottani agrega que "si bien es bastante probable que la inflación baje más rápido que de otro modo (no tanto por la reducción de la brecha cambiaria, sino por la caída de la oferta real de pesos), es también bastante probable que la baja de la inflación ocurrirá a costa de mayor recesión". "La pregunta es: ¿hay margen para esto?", agrega.

Sobre el atraso, el economista "intuye" que el Gobierno sostiene que el tipo de cambio no está en esa condición "y cualquier sospecha en ese sentido va a quedar descartada gracias al reforzamiento del ancla monetaria nominal".

"Lamentablemente, los economistas supuestamente serios sabemos que esto no es así. Que haya o no atraso cambiario no depende de la existencia de un ancla monetaria o cambiaria, sino de variables reales, incluidos los impuestos y regulaciones que determinan el nivel de competitividad externa. Si estos no bajan, el tipo de cambio, tanto nominal como real, debe subir para compensarlo", asegura.

Sobre el aumento de la tasa de interés real en pesos estima que será producto de que los agentes económicos interpreten que el tipo de cambio está atrasado en la salida del cepo. "La tasa de interés real en pesos va a aumentar debido a la expectativa y el riesgo de devaluación", resume.

"La suba de la tasa real de interés en pesos es especialmente preocupante en la Argentina porque, hasta ahora, esta última ha sido artificialmente baja gracias al cepo y porque, además, el grueso de la deuda pública interna está denominado en pesos y en manos de bancos oficiales y privados locales. Esto expone al Gobierno y a los bancos. Al Gobierno, porque un aumento significativo en el costo de servir la deuda en pesos hace más difícil cumplir con la meta de déficit cero y renovar la propia deuda interna. A los bancos, porque la caída en el valor de los títulos públicos resultante del aumento en la tasa de interés compromete la situación patrimonial de los bancos, poniendo a prueba la voluntad del Gobierno de no aumentar la cantidad de dinero para auxiliarlos, lo que convertiría a dicho aumento en una profecía autocumplida", se explayó.

Para Cottani, la idea de que el sistema financiero operará mayoritaria o exclusivamente en dólares a partir de la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo porque el peso perderá importancia relativa "no es un ningún alivio para los inversores o el Gobierno, porque dolarizar la deuda pública interna que hoy está pesificada en un país sin reservas internacionales aumenta el riesgo de default de la deuda externa y, por lo tanto, la posibilidad de refinanciarla". "En tales condiciones, es difícil pensar que la Argentina vaya a recibir las inversiones externas que necesita para crecer", advierte.

joaquin-cottani.jpg Joaquín Cottani, en una imagen de 2016. @FMediterranea

El exviceministro de Economía considera que "la dolarización endógena" que propone el Gobierno "no es una panacea, sino todo lo contrario", y sugiere "reinstalar la competencia de monedas como la política monetaria a seguir, para lo cual es necesario levantar el cepo cambiario cuanto antes", lo que implica -dice- unificar el tipo de cambio “hacia arriba”, es decir, dejar que el MULC se devalúe hasta encontrar su nivel de equilibrio.

"Si bien la unificación hacia arriba va a tener necesariamente un efecto sobre la inflación, dicho efecto será temporario y el ajuste cambiario es necesario para despejar la incertidumbre sobre el valor del peso de aquí hacia adelante y, de ese modo, reducir la tasa de interés y estimular la entrada de capitales. Una vez que esto se haya conseguido, será posible instrumentar el modelo de competencia de monedas declarando al dólar como moneda de curso legal, lo cual, a diferencia de la dolarización endógena, permitirá que la economía se remonetice no solo en dólares sino también en pesos", señala.

Y agrega como "ventaja" la que "se deriva de la existencia de un tipo de cambio flexible, que amortigua los efectos de los shocks externos a los que se ven expuestas las economías emergentes como la argentina".

"En resumen, hay sobradas razones para preferir la competencia de monedas a la dolarización endógena, como el modelo monetario a seguir en la Argentina. Si para implementarla hace falta interrumpir momentáneamente la reducción monotónica de la inflación, en buena hora. Los beneficios de mediano y largo plazo lo justifican con creces", concluyó el exfuncionario.

