Dicen que Cristina Kirchner recompuso en alguna medida su vínculo con Redrado tras un encono que tuvo varias aristas. Primero, por la crisis que supuso la negativa del entonces titular del BCRA a abandonar su cargo; y segundo, cuando este mismo ofició como perito en su contra en la causa por las presunta venta irregular contratos futuros de dólares.

La regla dice que la Vicepresidente tiene mayor poder de veto que de otra cosa (que también tiene).

Martín Redrado Martín Redrado. Tras la derrota en Corrientes, volvió a sonar el rumor de su incorporación al gabinete.

Anomalía

Por otro lado, hay una anomalía de la mecánica de funcionamiento del Ejecutivo que volvería inútil cualquier cambio hasta reducirlo a una mera rotación de nombres.

Esa anormalidad es el loteo de las estructuras ministeriales, en el que las secretarias y subsecretarías y demás líneas inferiores no responden necesariamente al ministro.

El icónico caso testigo es el del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien no pudo desprenderse del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, por la resistencia que opuso La Cámpora.

Esa parcelización de las carteras también se observa en otros ministerios. Martín Soria reemplazó a la albertista Marcela Losardo, pero el vice sigue siendo Juan Martín Menna. Juan Zabaleta asumió en Desarrollo Social, pero Emilio Pérsico sigue estando al frente de los planes sociales, corazón de ese ministerio.

Hay una disociación entre ministro y ministerio que no se resuelve y genera problemas. No sólo políticos, también de gestión. Se comenta en el sector privado sobre trabas burocráticas en materia de importaciones que cuentan con el visto bueno del titular del área, pero no de un subalterno que responde a otra línea política. Avatares del loteo de las carteras.

Redrado -cuentan quienes hablan con él- había supeditado cualquier futuro desembarco en el Gobierno del Frente de Todos a que pudiera diseñar su propio equipo. Esto habría ocurrido en una charla prematura con Alberto Fernández en los albores del nuevo Ejecutivo.

Pequeñas victorias

De todas formas, posibles cambios en el gabinete dependerían del resultado electoral, que aún es incierto. Si el oficialismo gana con comodidad, el Presidente no tendrá incentivo para desprenderse de determinados funcionarios. Podrá invocar aquella máxima de "equipo ganador no se toca".

Si la presión persiste, porque ya no responde a cuestiones de "ejecutividad" sino a determinadas ambiciones, habrá que ver cuál será la postura del Presidente, que hasta ahora ha podido sortear algunas avanzadas: pudo poner a sus candidatos en los principales distritos y, sobre todo, pudo conservar a Santiago Cafiero como jefe de Gabinete.

Pequeñas victorias, que en un contexto de precariedad política guardan un gran significado.