Corrientes: Envalentonado, duros piden renuncia de Fernández

No creo que haya pedido de disculpa posible. Que pase lo que pase, pero tiene que renunciar. Una persona con dignidad, no te hablo de una persona por ser funcionario o lo que sea, en cualquier trabajo que te agarren en una así, tenés que decir: 'Muchachos, discúlpenme. Acá no hay nada que decir. Hago mutis por el foro'. No hay salida posible de esto. La renuncia indeclinable, para mí, es lo único que puede salvar en algo su dignidad. Obviamente que ya nadie le cree nada, ni los suyos. Entonces, cómo puede seguir siendo Presidente de algo. Cualquier cosa que nos diga, no le vamos a creer