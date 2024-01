Terror en Rosario: Intentó balear clientes, se le trabó el arma y dejó una nota

Maximiliano Pullaro

Desde que asumió a la Casa Gris, el exministro de Seguridad decidió poner "mano dura" sobre los presos vinculados a bandas narco criminales y esto derivó en reiterados atentados de diversa índole y que a través de Urgente24 venimos comunicando.

La amenaza se suma a todas las que vienen ocurriendo en las últimas semanas, siendo algunas de las más recientes las balaceras contra una estación de servicio y un colectivo de la línea 130, que delincuentes llevaron adelante durante la madrugada del martes en Rosario.

A raíz de este tema, hace instantes, Pullaro abrió rueda de prensa desde Gobernación y apuntó: "Si creen que por amenazarme a mí o a mi familia, no vamos a cambiar las medidas".

Posteriormente agregó: "Cada día la van a pasar peor si creen que desde la cárcel pueden cometer delitos" y, en base a eso, expresó: "Estamos cansados que algunos delincuentes se crean que pueden hacer lo que quieran".

En cuanto a la última balacera aseguró que "Se está investigando el caso y tenemos mucha preocupación".

Según testigos de la situación, el atacante gatilló al menos 16 veces contra las personas que estaban allí. Actuó personal de la Sub Comisaría 27 de Rosario.

image.png Pullaro habló sobre el tema.

Testimonio

Después del caos y terror que se generó, este jueves el bar de Bv. Rondeau al 3900, abrió sus puertas con normalidad. En el lugar, un vecino de la zona tomaba su desayunó y brindó declaraciones al móvil de Radio 2 comentando que estuvo "hasta diez minutos antes del momento del ataque".

"Soy habitué del bar, hacía 10 minutos que me había ido y me empezaron a llamar para ver qué es lo que había pasado. Gracias a dios gatillaron, pero no salieron los disparos", señaló.

Consultado sobre si el barrio viene siendo blanco de ataques el hombre respondió: "Estamos en Rosario, toda zona está complicada". Pese a eso, reconoció que más allá de una persecución hace unos años, a esa altura del Boulevard "venía todo tranquilo".

"Esto nos dejó sin habla, más a la hora en la que aparecieron. Fue un miércoles que hay poca gente. Si hubiese sido hoy el bar a esa hora está completo y la escena de pánico hubiese sido peor", concluyó.

