Terror en empresarios pyme y estudiantes por el futuro

Es un dato relevante que los jóvenes no vean cómo integrarse al mundo adulto. Algo más que no lo dice Taquion sino Urgente24: Esto no sólo es desesperanzador como sociedad sino que también augura mayores bríos al proyecto político de Libertad Avanza porque el desencanto habitualmente es para las 2 opciones mayoritarias que han gobernado la Argentina reciente, la del fracaso.